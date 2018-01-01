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آخر تحديث: الإثنين، 01 - يناير - 2018 الساعة 03:53:46م
استشهاد وإصابة 3 آلاف و387 مواطنا وتدمير 1067منزلاً ومنشأة بمحافظة صنعاء خلال الف يوم من العدوان
تعرضت محافظة صنعاء كغيرها من محافظات الجمهورية لاستهداف من قبل تحالف العدوان السعودي الأمريكي خلال ألف يوم من العدوان طال البنية التحتية في كافة القطاعات الخدمية والمحلية والإيرادية والخاصة ومنازل المواطنين، تسببت في خسائر أولية قدرت بمبلغ 800 مليون دولار
سانا:مروحيات أمريكية تنقل مجموعة من داعش إلى جهة مجهولة
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" السبت بأن مروحيات أمريكية قامت بنقل مجموعات من مسلحي تنظيم "داعش" من مخيم السد جنوب مدينة الحسكة السورية إلى جهة مجهولة.
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (14ر52) نقطة وبنسبة (03ر1) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (28ر5099) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (14ر5047) نقطة.
تدشين مهرجان شبابي ورياضي بمحافظة الحديدة (مصحح)
دُشنت بمحافظة الحديدة عروس البحر الأحمر اليوم فعاليات المهرجان الشبابي والرياضي بمديريات المحافظة، برعاية وزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية بالمحافظة تزامناً مع مرور ألف يوماً من الصمود في وجه العدوان.
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  رياضة
نادي لوزان السويسري يتعاقد مع إنزو نجل زين الدين زيدان
[01/يناير/2018]
لوزان – سبأ :
أعلن نادي لوزان السويسري لكرة القدم تعاقده مع إنزو زيدان لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني السابق لمدة ثلاث سنوات.

وكان إنزو/22/ عاما الابن الأكبر لزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يلعب لفريق ألافيس ولكن تم انهاء تعاقده عن طريق التراضي بين الطرفين ليسمح له بالرحيل لنادي يأمل فيه أن يشارك بصفة مستمرة مع الفريق الأول.

وظهر إنزوز زيدان في مباراتين فقط مع ألافيس في الدوري هذا الموسم.

وسيشارك في أول تدريب له مع الفريق السويسري في العام الجديد يوم خمسة يناير المقبل وقال ديفيد تومبسون رئيس النادي للموقع الرسمي على الانترنت ان إنزو تعزيز حقيقي للفريق وهذه الصفقة ستكون جزء من امنياتنا لتقوية الفريق إنه لاعب موهوب.

سبأ
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