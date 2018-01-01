[01/يناير/2018]
لوزان – سبأ :
أعلن نادي لوزان السويسري لكرة القدم تعاقده مع إنزو زيدان لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني السابق لمدة ثلاث سنوات.
وكان إنزو/22/ عاما الابن الأكبر لزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يلعب لفريق ألافيس ولكن تم انهاء تعاقده عن طريق التراضي بين الطرفين ليسمح له بالرحيل لنادي يأمل فيه أن يشارك بصفة مستمرة مع الفريق الأول.
وظهر إنزوز زيدان في مباراتين فقط مع ألافيس في الدوري هذا الموسم.
وسيشارك في أول تدريب له مع الفريق السويسري في العام الجديد يوم خمسة يناير المقبل وقال ديفيد تومبسون رئيس النادي للموقع الرسمي على الانترنت ان إنزو تعزيز حقيقي للفريق وهذه الصفقة ستكون جزء من امنياتنا لتقوية الفريق إنه لاعب موهوب.
سبأ