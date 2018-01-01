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آخر تحديث: الإثنين، 01 - يناير - 2018 الساعة 03:53:46م
استشهاد وإصابة 3 آلاف و387 مواطنا وتدمير 1067منزلاً ومنشأة بمحافظة صنعاء خلال الف يوم من العدوان
تعرضت محافظة صنعاء كغيرها من محافظات الجمهورية لاستهداف من قبل تحالف العدوان السعودي الأمريكي خلال ألف يوم من العدوان طال البنية التحتية في كافة القطاعات الخدمية والمحلية والإيرادية والخاصة ومنازل المواطنين، تسببت في خسائر أولية قدرت بمبلغ 800 مليون دولار
سانا:مروحيات أمريكية تنقل مجموعة من داعش إلى جهة مجهولة
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" السبت بأن مروحيات أمريكية قامت بنقل مجموعات من مسلحي تنظيم "داعش" من مخيم السد جنوب مدينة الحسكة السورية إلى جهة مجهولة.
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (14ر52) نقطة وبنسبة (03ر1) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (28ر5099) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (14ر5047) نقطة.
تدشين مهرجان شبابي ورياضي بمحافظة الحديدة (مصحح)
دُشنت بمحافظة الحديدة عروس البحر الأحمر اليوم فعاليات المهرجان الشبابي والرياضي بمديريات المحافظة، برعاية وزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية بالمحافظة تزامناً مع مرور ألف يوماً من الصمود في وجه العدوان.
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  عربي ودولي
توغل محدود وأعمال تجريف شرق خانيونس
[01/يناير/2018]
خانيونس – سبأ :
توغلت بشكل محدود، صباح اليوم الاثنين، عدد من جرافات الاحتلال الإسرائيلي، خارج الشريط الحدودي، شرقي محافظة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) أن أربع جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت، قرابة مسافة 50 مترًا، خارج الشريط الحدودي، انطلاقًا من موقع (كيسوفيم) شرقي بلدة القرارة، شرقي خان يونس.

وأشارت إلى أن الجرافات باشرت على الفور بعمليات تجريف خارج الشريط الحدودي، بإسناد من آليات وحيباتٍ عسكرية تتمركز داخل الشريط الحدودي.

يُشار إلى معظم حدود قطاع غزة شهدت في النصف الأخير من الأسبوع الماضي توغلاتٍ مماثلة، على طول المناطق الحدودية

سبأ
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