[01/يناير/2018]
خانيونس – سبأ :
توغلت بشكل محدود، صباح اليوم الاثنين، عدد من جرافات الاحتلال الإسرائيلي، خارج الشريط الحدودي، شرقي محافظة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.
وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) أن أربع جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت، قرابة مسافة 50 مترًا، خارج الشريط الحدودي، انطلاقًا من موقع (كيسوفيم) شرقي بلدة القرارة، شرقي خان يونس.
وأشارت إلى أن الجرافات باشرت على الفور بعمليات تجريف خارج الشريط الحدودي، بإسناد من آليات وحيباتٍ عسكرية تتمركز داخل الشريط الحدودي.
يُشار إلى معظم حدود قطاع غزة شهدت في النصف الأخير من الأسبوع الماضي توغلاتٍ مماثلة، على طول المناطق الحدودية
سبأ