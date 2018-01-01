اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استئناف إنتاج النفط بعد الانتهاء من إصلاح خط أنابيب ليبي بنغازي – سبأ :

استأنف إنتاج النفط بعد الانتهاء من اعمال الصيانة التي اكتملت في خط أنابيب نفط ليبي كان قد تضرر جراء ما يشتبه أنه هجوم قبل خمسة أيام.



وقال مهندس من شركة الواحة للنفط التي تشغل خط الأنابيب إن الأجزاء المتضررة جرى استبدالها وإن التدفقات ستبدأ في العودة إلى المستويات السابقة.



وقال مهندس آخر إن من الضروري إجراء بعض الفحوصات والاختبارات مع استئناف الانتاج.



وأكد مهندس في ميناء السدر أن النفط يتدفق عبر خط الأنابيب وأن ناقلتين ترسوان في الميناء بانتظار تحميل نحو 630 ألف برميل من النفط لكل منهما.



وتسبب الانفجار الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي على مسافة نحو 130 كيلومترا جنوبي ميناء السدر في خفض إنتاج ليبيا من النفط بما يتراوح بين 70 ألفا و100 ألف برميل يوميا وفق تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط الليبية.

سبأ [01/يناير/2018]سبأ