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قصف صاروخي ومدفعي على مواقع للعدو بجيزان ونجران
[01/يناير/2018] جيزان - سبأ:
استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته بعدد من المواقع بجيزان ونجران.
وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بصلية من صواريخ كاتيوشا تجمعات الجنود السعوديين في جبل العزة، وإحراق آلية عسكرية تابعة للمرتزقة في تبة الرمضة بجيزان.
وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في نهوقة ودكت تجمعات للمرتزقة قبالة منفذ الخضراء بنجران.
سبأ