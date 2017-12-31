هيئة تنظيم شؤون النقل البري تدين الأعمال التعسفية التي تمارسها نقاط مرتزقة الاحتلال [31/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:

أدانت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري الأعمال التعسفية التي تمارسها النقاط الأمنية التابعة لمرتزقة الاحتلال السعودي الإماراتي بمداخل المحافظات الجنوبية.



واستنكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ما تمارسه تلك النقاط من إجراءات تعسفية لمنع أبناء المحافظات الشمالية من العبور، وتمارس كافة أشكال الابتزاز والتعسف المناطقي بحقهم وإعاقة حرية حركتهم وتنقلاتهم عبر حافلات النقل البري العاملة في اليمن إلى مقاصدهم.



وأشار البيان إلى أن مثل هذه الأعمال تمثل انتهاكا صارخا لحرية المواطنة وتتنافى مع القيم والأخلاقيات والأعراف التي تقوم عليها تركيبة المجتمع اليمني الثقافية، وتتعارض مع حرية التنقل والحركة للمواطنين من وإلى وبين محافظات الجمهورية على امتداد التراب الوطني.



ودعا البيان إلى النأي بخدمات النقل العامة ومصالح المواطنين وحرية تنقلاتهم عن هذه التصرفات العنصرية والمناطقية المبتذلة التي يلجأ إليها أصحاب النفوس الخبيثة من مرتزقة الاحتلال في التعبير عما يحملونه من مشاريع تستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي وبث روح الحقد والكراهية والفرقة والهاء الشرفاء من أبناء اليمن قاطبة عن مواجهة قوى العدوان ومرتزقته.



كما دعا إلى عدم الزج بخدمات المواطنين ومصالحهم العامة ضمن أجندة ومشاريع الاحتلال والعدوان الذي يسعى إلى تمزيق وحدة الصف الوطني من خلال هذه الممارسات غير الأخلاقية وإعاقة وعرقلة كل ما من شأنه تسهيل حركة المواطنين وحرية تنقلهم بغرض حصولهم على الرزق والخدمات الطبية والغذائية.



إلى ذلك أكد رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وليد الوادعي أن الهيئة تلقت العديد من الشكاوي من الشركات العاملة في مجال النقل البري عن قيام هذه النقاط الأمنية في مداخل المحافظات الجنوبية الواقعة تحت سيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي بإنزال الركاب من أبناء المحافظات الشمالية من على متن الحافلات ومنعهم من الدخول وإرجاعهم من حيث جاءوا مما تسبب في وفاة العديد من المرضى.



وأوضح إن الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري هي هيئة مدنية معنية بتنفيذ قانون النقل البري في عموم الجمهورية اليمنية وينبغي تسهيل عملها المتمثل في تسهيل خدمات تنقل المواطنين ونقل احتياجاتهم.



وأشار الوادعي إلى إن الهيئة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لم تألوا جهدا في تقديم خدماتها بصورة مستمرة لجميع المواطنين وبما يضمن حرية التنقل والحركة الآمنة وبسعر يتناسب والظروف العامة التي تمر بها البلاد.

سبأ