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آخر تحديث: الإثنين، 01 - يناير - 2018 الساعة 12:12:46ص
الرئيس الصماد يلتقي الكتلة البرلمانية لمحافظة ذمار
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء الكتلة البرلمانية لمحافظة ذمار بحضور محافظ ذمار محمد حسين المقدشي وعضو المكتب السياسي لأنصارالله حسين العزي .
سانا:مروحيات أمريكية تنقل مجموعة من داعش إلى جهة مجهولة
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" السبت بأن مروحيات أمريكية قامت بنقل مجموعات من مسلحي تنظيم "داعش" من مخيم السد جنوب مدينة الحسكة السورية إلى جهة مجهولة.
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (14ر52) نقطة وبنسبة (03ر1) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (28ر5099) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (14ر5047) نقطة.
تدشين مهرجان شبابي ورياضي بمحافظة الحديدة (مصحح)
دُشنت بمحافظة الحديدة عروس البحر الأحمر اليوم فعاليات المهرجان الشبابي والرياضي بمديريات المحافظة، برعاية وزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية بالمحافظة تزامناً مع مرور ألف يوماً من الصمود في وجه العدوان.
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العدوان السعودي على اليمن
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Saudi Aggression War against Yemen
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4 airstrikes hit Asir
[31/ديسمبر/2017]
ASIR, Dec 31 (Saba) - The US-backed Saudi aggression coalition warplanes on Sunday waged four strikes on Majazah area of Azir border province, a security official told Saba.
Sameera H.-zak
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