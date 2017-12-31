محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قبائل مديرية باجل والحسينية بالحديدة تعلن النفير العام للجبهات







نظمت قبائل مديرية باجل والحسينية بمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة اليوم وقفات احتجاجية بمرور 1000 يوم من الصمود في وجه العدوان.



وأعلنت قبائل مديرية باجل ومدينة الحسينية، النفير العام إلى الجبهات لمواجهة قوى الشر والطغيان.



وأكد المشاركون في الوقفات على أهمية تعزيز الاصطفاف والتلاحم الوطني وتماسك الجبهة الداخلية وإستمرار الصمود في مواجهة قوى العدوان.



وشددوا على ضرورة دعم جبهات الشرف والبطولة بالرجال والمال دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.. مشيدين بالنجاحات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات والميادين.



وطالبوا الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم بالخروج في مسيرات والضغط على حكوماتهم لإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني.

سبأ [31/ديسمبر/2017] الحديدة - سبأ:سبأ