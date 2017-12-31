محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام دورة إدارة الكوارث ومواجهة الإصابات بالحديدة







اختتمت بمحافظة الحديدة اليوم الدورة الخاصة بإدارة الكوارث والتخطيط لمواجهة الإصابات الجماعية والتي نظمها مكتب الصحة العامة بالمحافظة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



هدفت الدورة على مدى ستة أيام، إكساب 20 مشاركا ومشاركة من مستشفى العلفي ومستشفى بيت الفقيه معلومات ومهارات لمواجهة الكوارث والإصابات الجماعية وإدارة الأزمات بفعالية، وتطبيقها لتقييم وتحديث خطة مواجهة الكوارث والإصابات الجماعية في المستشفيات المشاركة.



وفي اختتام الدورة أكد مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور عبد الرحمن جار الله على أهمية الدورة التي شارك فيها المختصين في مستشفيي العلفي الجامعي وبيت الفقيه الريفي لمواجهة الكوارث، بما يضمن عدم حدوث مضاعفات للمصابين ويقلل من الخسائر خلال التعامل مع أي إصابات.



وأشاد الدكتور جار الله بالدعم الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية للقطاع الصحي والذي يشمل العديد من الجوانب يأتي في مقدمة ذلك دعم المرافق الصحية بالمشتقات النفطية والأدوية إضافة إلى التدريب للمواد الصحية.



ولفت إلى أن المنظمة تمثل شريك حقيقي للقطاع الصحي خلال هذه المرحلة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار.



وحث المشاركين في الدورة على تطبيق ما تضمنته في الميدان لتحسين العمل الطبي في مستشفيات المحافظة.



وألقيت في الاختتام الذي حضره مدير مستشفى العلفي الدكتور محمد قطقط، كلمة عن المشاركين ألقاها الدكتور عبد السلام الأهدل، أشار إلى أهمية الدورة وما تضمنته من معارف جديدة عن إدارة الإصابات الجماعية وعمليات الفرز والتعامل مع الكوارث والأزمات وسياسات التحويل وخطة مواجهة المتفشيات الوبائية واستعادة الوضع الطبيعي .



وثمن إهتمام مكتب الصحة العامة بالمحافظة بتدريب وتأهيل الكادر الطبي في مستشفيات المحافظة ومنها مستشفيي العلفي وبيت الفقيه.

سبأ [31/ديسمبر/2017] الحديدة سبأ:سبأ