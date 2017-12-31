محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة أداء التحصيل الضريبي بمحافظة ريمة للعام 2017م







ناقش اجتماع بمكتب الضرائب بمحافظة ريمة اليوم برئاسة المحافظ حسن عبدالله العمري أداء التحصيل الضريبي للعام 2017م.



وتناول الاجتماع الذي حضره مدير مكتب الضرائب بالمحافظة قيس الشريف وضم مدراء الادارات والموظفين ، جوانب تنمية الموارد الضريبية بمختلف مديريات المحافظة.



وتطرق الاجتماع إلى تحسين آلية تحصيل ضريبة القات في الأسواق بعاصمة المحافظة وبقية مراكز المديريات في إطار خطة المكتب لتعزيز الإيرادات المحلية .



وشدد الإجتماع على ضرورة متابعة وضبط الإيرادات الضريبية وتوريدها إلى البنك المركزي أولا بأول لرفد خزينة الدولة سيما في ظل الاوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان.



وأكد محافظ ريمة أهمية دور الجهات الأمنية في ضبط المتهربين من سداد الرسوم الضريبية المقررة عليهم بحسب القانون.



وشدد على ضرورة إعداد آلية لتنمية الايرادات من مختلف الأوعية الضريبية ، وكذا وضع الضوابط اللازمة لتحصيل ضريبة القات بالمحافظة واستيفاء كافة الضمانات لتوريد المبالغ المحصلة أولا بأول وبما يكفل تنمية الموارد.

سبأ [31/ديسمبر/2017] ريمة - سبأ:سبأ