ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 01 - يناير - 2018 الساعة 12:12:46ص
الرئيس الصماد يلتقي الكتلة البرلمانية لمحافظة ذمار
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء الكتلة البرلمانية لمحافظة ذمار بحضور محافظ ذمار محمد حسين المقدشي وعضو المكتب السياسي لأنصارالله حسين العزي .
سانا:مروحيات أمريكية تنقل مجموعة من داعش إلى جهة مجهولة
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" السبت بأن مروحيات أمريكية قامت بنقل مجموعات من مسلحي تنظيم "داعش" من مخيم السد جنوب مدينة الحسكة السورية إلى جهة مجهولة.
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (14ر52) نقطة وبنسبة (03ر1) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (28ر5099) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (14ر5047) نقطة.
تدشين مهرجان شبابي ورياضي بمحافظة الحديدة (مصحح)
دُشنت بمحافظة الحديدة عروس البحر الأحمر اليوم فعاليات المهرجان الشبابي والرياضي بمديريات المحافظة، برعاية وزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية بالمحافظة تزامناً مع مرور ألف يوماً من الصمود في وجه العدوان.
آخر الأخبار:
قصف صاروخي ومدفعي على مواقع للعدو بجيزان ونجران
قصف مدفعي يستهدف تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة بعسير
هيئة تنظيم شؤون النقل البري تدين الأعمال التعسفية التي تمارسها نقاط مرتزقة الاحتلال
قنص خمسة مرتزقة بمديرية صرواح بمأرب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
تدشين مهرجان شبابي ورياضي بمحافظة الحديدة (مصحح)
[31/ديسمبر/2017]
الحديدة - سبأ:

دُشنت بمحافظة الحديدة عروس البحر الأحمر اليوم فعاليات المهرجان الشبابي والرياضي بمديريات المحافظة، برعاية وزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية بالمحافظة تزامناً مع مرور ألف يوماً من الصمود في وجه العدوان.


يشارك في المهرجان الرياضي والشبابي على مدى شهر نحو 750 شاباً من أربعة عشر إتحاداً رياضياً إلى جانب مفوضية الكشافة والمرشدات بالمحافظة.

وفي التدشين.. أكد وكيل أول وزارة الشباب والرياضة عبدالحكيم الضحياني أهمية إقامة هذا النشاط الرياضي الشبابي بعد ألف يوماً من الصمود والثبات في وجه العدوان.

فيما عبر وكيل أول محافظة الحديدة محمد عياش قحيم عن الشكر لوزارة الشباب والرياضة لرعايتها هذا النشاط الرياضي الذي يُمثل تحدي في وجه غطرسة آلة الحرب السعودية الأمريكية، التي تعمدت إستهداف المنشآت الرياضية والحيوية بالمحافظة.

تخلل حفل التدشين عُروض رياضية لألعاب القوى والكاراتيه والتايكواندو والجودو وبناء الأجسام وعدد من الألعاب الرياضية، جسدت ما يتحلى به شباب ورياضيو المحافظة من لياقة بدنية، رغم استمرار قصف العدوان للملاعب والأندية، والتي تُمثل صورة من الصمود والإباء في وجه العدوان.

حضر التدشين وكيل محافظة الحديدة لقطاع الشباب والرياضة صدام ال راشد، ووكيل المحافظة أحمد دهموس ووكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الإعلام أسامة ساري، ومدير مكتب التربية بالمحافظة عمر بحر ونائب مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة محمد غلاب.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
الأسكتلندي موراي يقرر العودة لملاعب التنس عبر بطولة بريسبان الدولية
فوز أستراليا على كندا في كأس هوبمان للتنس للفرق المختلطة
نوتنجهام فورست الإنجليزي لكرة القدم يقيل مدربه واربيرتون
غداً انطلاق مهرجان رياضي بمدينة الحديدة بمرور ألف يوم من الصمود
السويسري المخضرم فيدرر يفوز في بداية موسمه على حساب الياباني سوغيتا
الاتحاد اللبناني لكرة السلة : الإخفاق في كأس آسيا في لبنان سببه التحضير السيء
مانشستر يونايتد وتشيلسي يواجهان ساوثهامبتون وستوك سيتي ضمن الدوري الانجليزي
فريق ثاندر يفوز على رابتورز في دوري السلة الامريكي
نادي سوانزي الانجليزي لكرة القدم يعين كارفالياو مدربا لفريقه
الدوري الإنجليزي الممتاز..هدف سترلينج يكفي السيتي للفوز على نيوكاسل
العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد وإصابة ثمانية مواطنين بغارات لطيران العدوان بحجة
[31/ديسمبر/2017]
قبائل مديرية باجل والحسينية بالحديدة تعلن النفير العام للجبهات
[31/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية الشغادرة بحجة
[31/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يلقي قنابل ضوئية على مديرية نهم
[31/ديسمبر/2017]
جريحان بغارة لطيران العدوان على مزرعة بمديرية التحتيا في الحديدة
[31/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by