تدشين مهرجان شبابي ورياضي بمحافظة الحديدة (مصحح)

الحديدة - سبأ:





يشارك في المهرجان الرياضي والشبابي على مدى شهر نحو 750 شاباً من أربعة عشر إتحاداً رياضياً إلى جانب مفوضية الكشافة والمرشدات بالمحافظة.



وفي التدشين.. أكد وكيل أول وزارة الشباب والرياضة عبدالحكيم الضحياني أهمية إقامة هذا النشاط الرياضي الشبابي بعد ألف يوماً من الصمود والثبات في وجه العدوان.



فيما عبر وكيل أول محافظة الحديدة محمد عياش قحيم عن الشكر لوزارة الشباب والرياضة لرعايتها هذا النشاط الرياضي الذي يُمثل تحدي في وجه غطرسة آلة الحرب السعودية الأمريكية، التي تعمدت إستهداف المنشآت الرياضية والحيوية بالمحافظة.



تخلل حفل التدشين عُروض رياضية لألعاب القوى والكاراتيه والتايكواندو والجودو وبناء الأجسام وعدد من الألعاب الرياضية، جسدت ما يتحلى به شباب ورياضيو المحافظة من لياقة بدنية، رغم استمرار قصف العدوان للملاعب والأندية، والتي تُمثل صورة من الصمود والإباء في وجه العدوان.



حضر التدشين وكيل محافظة الحديدة لقطاع الشباب والرياضة صدام ال راشد، ووكيل المحافظة أحمد دهموس ووكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الإعلام أسامة ساري، ومدير مكتب التربية بالمحافظة عمر بحر ونائب مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة محمد غلاب.



[31/ديسمبر/2017]دُشنت بمحافظة الحديدة عروس البحر الأحمر اليوم فعاليات المهرجان الشبابي والرياضي بمديريات المحافظة، برعاية وزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية بالمحافظة تزامناً مع مرور ألف يوماً من الصمود في وجه العدوان.سبأ