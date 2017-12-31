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آخر تحديث: الإثنين، 01 - يناير - 2018 الساعة 12:12:46ص
الرئيس الصماد يلتقي الكتلة البرلمانية لمحافظة ذمار
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء الكتلة البرلمانية لمحافظة ذمار بحضور محافظ ذمار محمد حسين المقدشي وعضو المكتب السياسي لأنصارالله حسين العزي .
سانا:مروحيات أمريكية تنقل مجموعة من داعش إلى جهة مجهولة
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" السبت بأن مروحيات أمريكية قامت بنقل مجموعات من مسلحي تنظيم "داعش" من مخيم السد جنوب مدينة الحسكة السورية إلى جهة مجهولة.
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (14ر52) نقطة وبنسبة (03ر1) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (28ر5099) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (14ر5047) نقطة.
تدشين مهرجان شبابي ورياضي بمحافظة الحديدة (مصحح)
دُشنت بمحافظة الحديدة عروس البحر الأحمر اليوم فعاليات المهرجان الشبابي والرياضي بمديريات المحافظة، برعاية وزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية بالمحافظة تزامناً مع مرور ألف يوماً من الصمود في وجه العدوان.
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استعراض تقرير إعداد دراسة بالمخطط الشامل لمدينة صعدة
[31/ديسمبر/2017] صعدة - سبأ:
استعرض لقاء بمحافظة صعدة اليوم برئاسة المحافظ محمد جابر عوض، تقرير اللجنة الهندسية لإعداد دراسة المخطط الشامل لمدينة صعدة والمديريات المجاورة.

تضمن التقرير مهام اللجنة الهندسية برئاسة المهندس عبدالصمد النونو وعدد من المهندسين ، حدود منطقة الدراسة ومراحل إنجاز عمل اللجنة ومهامها والمقترحات والتوصيات.

وفي اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة صالح عقاب ومدير فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة يحيى الشامي  .. أشاد المحافظ عضو بجهود اللجنة والفريق الهندسي في إعداد الدراسة والمخطط خلال الأسبوع الأول من تكليفها.

وشدد على ضرورة الربط بين عمل الفريق الهندسي بالميدان وأعمالهم المكتبية بما يخدم المصلحة العامة ودقة المعلومات والإسقاطات على الخرائط والمخططات .. لافتا إلى أن محافظة صعدة تشهد توسع عمراني، ما يتطلب سرعة إنجاز الدراسة لتفادي العشوائية في البناء والعمران.
سبأ
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