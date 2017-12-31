استعراض تقرير إعداد دراسة بالمخطط الشامل لمدينة صعدة [31/ديسمبر/2017] صعدة - سبأ:

استعرض لقاء بمحافظة صعدة اليوم برئاسة المحافظ محمد جابر عوض، تقرير اللجنة الهندسية لإعداد دراسة المخطط الشامل لمدينة صعدة والمديريات المجاورة.



تضمن التقرير مهام اللجنة الهندسية برئاسة المهندس عبدالصمد النونو وعدد من المهندسين ، حدود منطقة الدراسة ومراحل إنجاز عمل اللجنة ومهامها والمقترحات والتوصيات.



وفي اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة صالح عقاب ومدير فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة يحيى الشامي .. أشاد المحافظ عضو بجهود اللجنة والفريق الهندسي في إعداد الدراسة والمخطط خلال الأسبوع الأول من تكليفها.



وشدد على ضرورة الربط بين عمل الفريق الهندسي بالميدان وأعمالهم المكتبية بما يخدم المصلحة العامة ودقة المعلومات والإسقاطات على الخرائط والمخططات .. لافتا إلى أن محافظة صعدة تشهد توسع عمراني، ما يتطلب سرعة إنجاز الدراسة لتفادي العشوائية في البناء والعمران.

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