عميد مركز التطوير بجامعة إب يطلع على سير الأداء بمركز البورد العربي [31/ديسمبر/2017] إب - سبأ:

اطلع عميد مركز التطوير وضمان الجودة بجامعة إب الدكتور نعمان فيروز اليوم على سير الأداء بمركز البورد العربي لتكنولوجيا المعلومات، والبرامج والدورات التدريبية التي ينفذها.



وخلال الزيارة أشاد الدكتور نعمان بمستوى سير مختلف البرامج التدريبية وفقاً لسياسة الجودة التي ينتهجها المركز، والمتضمنة في استراتيجيته على المدى البعيد وصولاً إلى المخرجات التي تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي.



وأكد أن برامج المركز المختلفة تتفق ونظام الساعات المعتمدة المتعارف عليها لكل برنامج على حده فضلاً عن استخدام الطرق العلمية الحديثة في عملية التدريس من خلال أجهزة العرض الإلكترونية والمعامل الحديثة التي تخدم وتحقق أهداف المركز .



من جانبه ثمن رئيس مركز البورد العربي الدكتور محمد الصباحي التعاون القائم بين مركز التطوير وضمان الجودة بجامعة إب ومركز البورد العربي لتكنولوجيا المعلومات بهدف تجويد الأداء ، مشيراً إلى ضرورة توطيد الشراكة بينهما من أجل بناء جيل المستقبل.



ولفت إلى أن الأعوام الماضية شهدت عدداً من البرامج التي نفذها المركز بالتعاون مع جامعة إب منها إقامة المؤتمر التدريبي الأول للقيادات الإدارية و كذا مساهمة البورد في تأسيس بيت الخبرة بمركز التطوير وضمان الجودة من خلال برنامج تدريب المدربين TOT.

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