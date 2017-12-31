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آخر تحديث: الإثنين، 01 - يناير - 2018 الساعة 12:12:46ص
الرئيس الصماد يلتقي الكتلة البرلمانية لمحافظة ذمار
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء الكتلة البرلمانية لمحافظة ذمار بحضور محافظ ذمار محمد حسين المقدشي وعضو المكتب السياسي لأنصارالله حسين العزي .
سانا:مروحيات أمريكية تنقل مجموعة من داعش إلى جهة مجهولة
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" السبت بأن مروحيات أمريكية قامت بنقل مجموعات من مسلحي تنظيم "داعش" من مخيم السد جنوب مدينة الحسكة السورية إلى جهة مجهولة.
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (14ر52) نقطة وبنسبة (03ر1) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (28ر5099) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (14ر5047) نقطة.
تدشين مهرجان شبابي ورياضي بمحافظة الحديدة (مصحح)
دُشنت بمحافظة الحديدة عروس البحر الأحمر اليوم فعاليات المهرجان الشبابي والرياضي بمديريات المحافظة، برعاية وزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية بالمحافظة تزامناً مع مرور ألف يوماً من الصمود في وجه العدوان.
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عميد مركز التطوير بجامعة إب يطلع على سير الأداء بمركز البورد العربي 
[31/ديسمبر/2017] إب - سبأ:
اطلع عميد مركز التطوير وضمان الجودة بجامعة إب الدكتور نعمان فيروز اليوم على سير الأداء بمركز البورد العربي لتكنولوجيا المعلومات، والبرامج والدورات التدريبية التي ينفذها.

وخلال الزيارة أشاد الدكتور نعمان بمستوى سير مختلف البرامج التدريبية وفقاً لسياسة الجودة التي ينتهجها المركز، والمتضمنة في استراتيجيته على المدى البعيد وصولاً إلى المخرجات التي تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي.

وأكد أن برامج المركز المختلفة تتفق ونظام الساعات المعتمدة المتعارف عليها لكل برنامج على حده فضلاً عن استخدام الطرق العلمية الحديثة في عملية التدريس من خلال أجهزة العرض الإلكترونية والمعامل الحديثة التي تخدم وتحقق أهداف المركز .

من جانبه  ثمن رئيس مركز البورد  العربي الدكتور محمد الصباحي التعاون القائم بين مركز التطوير وضمان الجودة بجامعة إب ومركز  البورد العربي لتكنولوجيا المعلومات بهدف تجويد الأداء ، مشيراً إلى  ضرورة توطيد الشراكة بينهما من أجل بناء جيل المستقبل.

ولفت إلى أن الأعوام الماضية شهدت عدداً من البرامج  التي نفذها المركز بالتعاون مع جامعة إب منها إقامة المؤتمر التدريبي الأول للقيادات الإدارية و كذا مساهمة البورد في تأسيس بيت الخبرة بمركز التطوير وضمان الجودة من خلال برنامج تدريب المدربين TOT. 
سبأ
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