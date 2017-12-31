مقتل وإصابة عشرات المرتزقة بثلاث عمليات عسكرية استهدفت مواقعهم بمناطق متفرقة بالجوف [31/ديسمبر/2017] الجوف - سبأ:

قتل وأصيب العشرات من مرتزقة العدوان السعودي في ثلاث عمليات هجومية للجيش واللجان استهدفت مواقعهم بمديريات الغيل والمتون والمصلوب بمحافظة الجوف.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان وحدات الجيش واللجان نفذت عملية هجومية على مواقع المرتزقة في عروق العبيد بمديرية المتون وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم .

وأفاد المصدر عن مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان اثر عملية هجومية على مواقعهم في وادي شواق بمديرية الغيل بالجوف.



وأشار الى تنفيذ عملية هجومية على مواقع المرتزقة في الغرفة بالمصلوب وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

سبأ