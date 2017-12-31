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نقابات الطيران المدني والارصاد تكرم رئيس الهيئة  العامة للطيران المدني والارصاد
[31/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:
    كرمت نقابات الطيران المدني والأرصاد اليوم رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد محمد عبدالرحمن عبدالقادر تقديرا لجهوده الكبيرة  التي يبذلها بالنهوض بالهيئة بكافة مجالاتها في ظل عدوان وحصار مستمر على بلادنا.

 وفي حفل التكريم أعرب رئيس مجلس ادارة الهيئة عن شكرة وامتنانه لهذا التكريم المحفز من قبل نقابات الطيران المدني والارصاد، مشيرا الى ان الهيئة تمر بظروف صعبة جدا نتيجة العدوان والحصار الذي فرضة تحالف العدوان بقيادة السعودية.

 واكد عبدالقادر ان العدوان بجبروته وعدوانه المستمر فرض قيود لشل عمل الهيئة بضربه للمطارات وبناه التحتية والفنية والاتصالات واخراج بعضها عن العمل موضحا انه سعى جاهدا الى تجهيز وتشغيل بعض المطارات أبرزها مطار صنعاء الدولي الشريان الرئيسي لمواطني الجمهورية اليمنية والبوابة الاولى لليمن.

 وقال"لقد تم إعادة وترميم مدارج هبوط الطائرات لمطار صنعاء الدولي لعدة مرات استهدفها العدوان وتجهيزاته الفنية التي دمرها العدوان ومنها الجهاز الملاحي الارشادي لمطار صنعاء الدولي الخاص بهبوط واقلاع الطائرات.

 وبين انه تمكن من تحسين ايرادات الهيئة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بإيجاد بدائل ناجعة وذات أهمية كبيرة للبلاد مشيرا الى انه تم فتح أجواء أمنه لعبور الطائرات الدولية وتأمينها عبر أقليم صنعاء الأمر الذي تحسنت من خلالها الايرادات.

واشاد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد بجهود وزير النقل اللواء زكرياء الشامي التي بذلها منذ توليه الوزارة تجاه الهيئة وتوجيهاته الواضحة لذوي الاختصاصات بتذليل كافة الصعوبات والمشاكل التي تواجهها الهيئة وتواصلة المستمر مع الهيئة في كافة الصعوبات.

 من جانبة قال رئيس اتحاد نقابات الطيران المدني والارصاد خالد الهمداني"ان رئيس الهيئة محمد عبدالقادر رجل المرحلة الذي بفضل الله تعالى ثم بجهوده وخبرته المهنية والفنية في مجال الطيران المدني والارصاد استطاع  ان يتجاوز العراقيل والصعوبات التي تواجه الهيئة من الناحية المالية والفنية والادارية والحقوقية"

وأكد الهمداني ان التكريم قليل بحجم محمد عبدالقادر شخصيا مشيرا الى ان رئيس الهيئة يعمل بروح وطنية وتعاون من الجميع وفي كل المجالات الخاصة بالطيران المدني والارصاد.

 واوضح بان اتحاد نقابات الطيران المدني والارصاد سيعمل مع رئيس الهيئة لتجاوز ماتبقى من صعوبات وعراقيل مازلت تواجه الهيئة خاصة والعام القادم على الابواب والتحديات فيه كبيرة في ظل العدوان المستمر على بلادنا.

وفي نهاية الحفل تم تكريم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد محمد عبدالقادر بدرع اتحاد نقابات الطيران المدني والارصاد وشهادة تقديرية.

حضر حفل التكريم وكيل الهيئة لقطاع المطارات محمدالشريف والوكيل المساعد لقطاع الامن والسلامة عبدالحميد أبوطالب والوكيل المساعد لقطاع الارصاد محمد سعيد ومدير عام النقل الجوي الدكتور مازن غانم ومدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف ومدير عام الملاحة الجوية عبدالله المتوكل ومدير عام قطاع الارصاد محمد النوفه وعدد من موظفي الهيئة واتحاد نقابات الطيران المدني والارصاد.
سبأ
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