وزير التعليم الفني يؤكد الحرص على دعم التخصصات النوعية بمختلف المجالات [31/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:

أكد وزير التعليم الفني والتدريب المهني محسن النقيب ان الوزارة تحرص على دعم التخصصات النوعية المطلوبة في مختلف التخصصات ومنها الجانب الطبي.



وقال خلال حفل تخريج الدفعة الثالثة من قسمي الصيدلة ومساعدو الاطباء والدفعة الثانية دبلوم المعالجة التنفسية بمعهد بلقيس اليمن الطبي اليوم بصنعاء، ان هذه الكوكبة من الشباب والشابات الخريجين يمثلون اضافة نوعية ومتميزة لسوق العمل في الحقل الطبي ، مشيدا بجهود قيادة المعهد في مواصلة التدريس وتنظيم هذا الحفل رغم الظروف التي يمر بها الوطن جراء العدوان السعودي الامريكي الغاشم على اليمن.



واعتبر الوزير النقيب ان استمرار العملية التعليمية في المؤسسات التدريبية الحكومية والخاصة، احد اشكال التحدي والصمود في وجه العدوان ، مهنئا الخريجين والخريجين ومتمنيا لهم التوفيق في مستقبلهم العملي.



من جانبه عبر عميد معهد بلقيس اليمن الطبي مشير اليافعي عن سعادته البالغة في الاحتفاء بتخريج دفعة جديدة من طلاب وطالبات المعهد، مؤكدا ان هذه الاحتفالية تاتي تتويجا لايام وليالي قضوها في الجد والمثابرة ليصلوا الى هذه اللحظة الاستثنائية التي يقطفوا خلال ثمرة جهدهم.



واشار الى أن المعهد وبالرغم ن الظروف الصعبة حرص على تقديم خدمات تدريبية وتدريسية عالية للطلاب المنتسبين بهدف تعزيز قدراتهم ومعارفهم وتطويرها بما يكفل الارتفاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية والعلاجية التي سيقدمونها في واقعهم العملي.



وثمن جهود وزارة التعليم الفني المبذولة في تقديم الدعم للمعاهد والكليات الخاصة في مختلف المجالات في اطار حرصها على الارتقاء بواقع التعليم الفني والمهني الى مستويات افضل.

سبأ