عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال الإسرائيلي يكثف اعتداءاته ضد الفلسطينيين في الضفة والقدس المحتلة رام الله/ القدس المحتلة-سبأ:



كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم الأحد، من اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة حيث نصبت الحواجز العسكرية وأغلقت مداخل القرى والبلدات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية ،وقامت بعملية مداهمة واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين في الضفة والقدس المحتلة.



ففي رام لله،أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مداخل قرية دير نظام شمال غرب مدينة رام الله، وداهمت منازل، وفتشتها، وأخرجت الطلبة من المدارس بالقوة.



وأفاد منسق لجنة الدفاع عن الأراضي صافي التميمي بأن جيبات عسكرية وجرافة ومصفحتين اقتحمت القرية فجرا، دون معرفة الأسباب حتى اللحظة، موضحا أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل القرية، وداهمت منازل المواطنين، وفتشتها، كما اعتلت أسطح منزلي إمام المسجد فضل عبد الحميد، وعاصف احسين دياب، ومقر مجلس البلدة.



وأشار إلى أن تلك القوات اقتحمت المدارس، أثناء تقديم الطلبة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، وعملت على اخراجهم بالقوة، مرجحا أن الوضع مهيأ للتصعيد، خاصة بعد اقتحام مماثل يوم أمس، أعقبه مواجهات، واصابة العشرات بحالات اختناق.



وفي الخليل،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين فلسطينيين من يطا جنوب الخليل، بعد مطاردتها لمركبات العمال.



وقال منسق اللجنة الشعبية والوطنية جنوب الخليل راتب الجبور ، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي طاردت مركبات نقل العمال في منطقة الطبقة "طريق شعب البطم" المحاذية لمستوطنة "افيجال" المقامة على أراضي المواطنين جنوبا، وأطلقت النار عليها، ما أدى إلى انقلابها، واعتقلت سائقين.



وأضاف ان دوريات الاحتلال الإسرائيلي تنتشر في العديد من المداخل والمناطق، ويتركز وجودها في الأودية، ومفترقات الطرق الترابية، وفي الأحراج المطلة على الطريق الرئيسية الواصلة إلى مدينة بئر السبع، وقرى وبلدات النقب الجنوبية.



وفي نابلس،اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم الأحد، المواطن الفلسطيني علي عويس (40 عاما)، من قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، بعد التنكيل به وإغلاق مدخل القرية.



وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال أجبرت عويس، وهو سائق مركبة عمومية، على إغلاق الشارع بمركبته، قبل أن تقع مشادة كلامية بينه وبين جنود الاحتلال الذين قاموا باعتقاله وضربه.



يذكر أن الاحتلال أقام بوابة حديدية على مدخل اللبن الشرقية الأحد الماضي، بذريعة تكرار وقوع مواجهات مع الأهالي بعد صلاة الجمعة في الأسابيع الماضية.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين فلسطينيين اثنين خلال اقتحامها مدينة نابلس.



وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة فجرا، وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت المواطنين الاثنين.



وفي جنين،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابين فلسطينيين من بلدة جبع جنوب جنين، على حاجز عسكري مفاجئ.



وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين ، وهما في العشرينات من العمر، على حاجز عسكري مفاجئ، أثناء توجههما إلى مدينة رام الله.



وفي بيت لحم،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين فلسطينيين اثنين من قرية المنية قرب بلدة تقوع شرق بيت لحم.



وأفاد مصدر أمني فلسطيني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين الاثنين ، بعد دهم منزليها، وتفتيشهما.



وفي القدس المحتلة،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 10 مواطنين مقدسيين من مدينة القدس المحتلة، بينهم 9 من بلدة العيسوية.



وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الـ9 المواطنين من العيسوية،كما اعتقلت تلك القوات شابا من بلدة بدّو شمال غرب القدس المحتلة.

سبأ [31/ديسمبر/2017]سبأ