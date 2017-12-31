عمليات هجومية واستهداف مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته [31/ديسمبر/2017] صنعاء-ىسبأ:



شن أبطال الجيش واللجان الشعبية عمليات هجومية على مواقع مرتزقة العدوان ودمروا آلياتهم ، فيما استهدفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة خلال الساعات الماضية موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات الجنود السعوديين في موقع المخروق الكبير وخلف مثلث العشة في نجران ، كما استهدفت تجمعات للمرتزقة في منفذ الخضراء .



وأشار المصدر إلى انكسار زحف لمرتزقة الجيش السعودي على منطقة عرق الأبتر بنجران رافقه سبع غارات للطيران الحربي وتمشيط مكثف لمروحيات الأباتشي ، كما تم تدمير طقم عسكري محمل بالمرتزقة قبالة منفذ الخضراء .



وأكد المصدر قنص جندي سعودي في موقع الهجلة بنجران ، و آخر في قايم زبيد بجيزان ، وتم قنص جنديين سعوديين في رقابة سهوة بالربوعة ، ‏‎ كما لقي أحد مرتزقة الجيش السعودي مصرعه قنصاً في جبل سبحطل بعسير .



وحسب المصدر استهدف قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في قرية قوى بجيزان، وتجمعات أخرى للمرتزقة في رقابة الهنجر بعسير .



وأسقطت الدفاعات الجوية طائرة استطلاع في مديرية حرض الحدودية بمحافظة حجة.



وذكر المصدر أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية إغارة على تبة القناصين بمديرية الغيل بعد قصف مدفعي وكبدوا المرتزقة خسائر في الأرواح ، كما أغاروا على مواقع مرتزقة العدوان في الخليفين وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



و تم تفجير آليتين للمرتزقة في الخليفين ومصرع من كانوا على متنهما .



وفي محافظة تعز نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة على مواقع مستحدثه لمرتزقة العدوان شمال موزع وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، في حين استهدفت المدفعية تجمعات لهم جنوب جبهة الحريقية بمديرية ذباب ، وتم إحراق آلية للمرتزقة في منطقة الدفاع الجوي بمديرية بير باشا.



ولفت المصدر إلى تدمير آلية لمرتزقة العدوان أعلى وادي بيحان بمحافظة شبوة بصاروخ موجه ومصرع طاقمها، واستهدف قصف مدفعي تجمعات المرتزقة شرق كهبوب في لحج.



وفي البيضاء لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون خلال عملية نوعية للجيش واللجان على مواقعهم أسفل عقبة مكيراس .

سبأ