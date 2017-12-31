عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انقطاع التيار الكهربائي بغرب كندا بسبب عواصف ثلجية تورونتو-سبأ:



تسببت العواصف الثلجية التي عصفت بغرب كندا السبت في انقطع التيار الكهربائي عن حوالي 36 ألف منزل وشركة في كولومبيا البريطانية بينما هرع العمال لإعادة الخدمة قبل حلول الليل حيث يتوقع خبراء الطقس أن تشهد البلاد انخفاضا شديدا في درجات الحرارة.



وتعاني كندا من نفس موجة الصقيع التي تعاني منها أجزاء كبيرة من الشمال الشرقي والجنوب الأوسط للولايات المتحدة. ودفعت موجة الصقيع التي بدأت قبل عيد الميلاد الحكومة الكندية إلى إصدار تحذيرات بشأن الطقس لأجزاء كثيرة في أنحاء البلاد من كولومبيا البريطانية في الغرب إلى كيبك في الشرق.



وحذرت الحكومة الكندية من البرد القارس في أنحاء البلاد بما في ذلك مدن تورونتو ومونتريال وكالجاري وأوتاوا. وتوضح مثل هذه التحذيرات أن خبراء الأرصاد يتوقعون أن تنخفض درجة الحرارة لأقل من -30 درجة مئوية لمدة ساعتين على الأقل.



ودفعت التوقعات السلطات على تقليص خطط الاحتفالات بليلة رأس السنة يوم الأحد في بعض المدن ومن بينها تورونتو.



وحذرت شركة بي.سي هايدرو للكهرباء من أن الظروف ما زالت خطيرة في المنطقة المنكوبة في جنوب غرب كولومبيا البريطانية المعروفة باسم فريزر فالي بسبب انقطاع خطوط الكهرباء.

سبأ [31/ديسمبر/2017]سبأ