عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل سانا:مروحيات أمريكية تنقل مجموعة من داعش إلى جهة مجهولة الحسكة-سبـأ:



أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" السبت بأن مروحيات أمريكية قامت بنقل مجموعات من مسلحي تنظيم "داعش" من مخيم السد جنوب مدينة الحسكة السورية إلى جهة مجهولة.



ونقلت "سانا" عن مصادر أهلية من ريف الحسكة قولهم "بأن “التحالف الدولي” قام بنقل مجموعات من تنظيم “داعش” من مخيم السد بالريف الجنوبي الى جهة مجهولة على متن حوامات عسكرية أقلعت من محيط سد الباسل جنوب الحسكة.



وأشارت المصادر إلى أن هذه المجموعة التي نقلت من المخيم هي نفسها التي نقلها “التحالف الدولي” في وقت سابق من ريف دير الزور الشرقي وتحديدا من قرى الشعيطات.



وأشارت "سانا" الى أن عددا من المروحيات الأمريكية قدمت الأربعاء الماضي من الريف الشمالي لدير الزور وحلقت على ارتفاع منخفض فوق مخيم السد للوافدين وهبطت قرب سد الباسل جنوب مدينة الحسكة وعلى متنها عدد من متزعمي تنظيم داعش كانوا التجؤوا إلى مجموعات “قسد” المدعومة من واشنطن.



ونفذت مروحيات أمريكية الشهر الجاري هبوطا بظروف مشابهة بالقرب من سد الباسل جنوب الحسكة وعلى متنها 47 متزعما من “داعش”.



وكان مركز التنسيق الروسي في حميميم أكد في السادس عشر من الشهر الجاري أن “التحالف الدولي” بقيادة واشنطن لا يزال يواصل تعاونه مع بقايا الإرهابيين في سوريا وأن المدربين العسكريين الأمريكيين يقومون بإنشاء وحدات عسكرية جديدة تحت مسمى “الجيش السوري الجديد” بالقرب من مخيم للاجئين في مدينة الحسكة وذلك من مجموعات منشقة عن الإرهابيين.

سبأ [31/ديسمبر/2017]سبأ