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آخر تحديث: الأحد، 31 - ديسمبر - 2017 الساعة 03:44:29م
عمليات هجومية واستهداف مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته
شن أبطال الجيش واللجان الشعبية عمليات هجومية على مواقع مرتزقة العدوان ودمروا آلياتهم ، فيما استهدفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة خلال الساعات الماضية موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم .
سانا:مروحيات أمريكية تنقل مجموعة من داعش إلى جهة مجهولة
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" السبت بأن مروحيات أمريكية قامت بنقل مجموعات من مسلحي تنظيم "داعش" من مخيم السد جنوب مدينة الحسكة السورية إلى جهة مجهولة.
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حقق السويسري المخضرم روجيه فيدرر فوزاً اليوم السبت في بداية موسمه على حساب الياباني يويشي سوغيتا في انطلاق منافسات كأس هوبمان للمنتخبات المختلطة .
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  عربي ودولي
مقتل 10 أشخاص في حادث مروري بالمكسيك
[31/ديسمبر/2017]
مكسيكو سيتي - سبأ:

لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب اثنان آخران السبت في حادث مروري على طريق بالساحل الجنوبي الغربي للمكسيك بالقرب من منتجع أكابولكو السياحي.

وقال المركز الإعلامي للحماية المدنية إن الحادث وقع عندما اصطدمت سيارتان بدراجة بخارية على الطريق السريع بين أكابولكو ومدينة زيهواتانيجو الساحلية في ولاية جيريرو.

وقالت وكالة الحماية المدنية في جيريرو إن طفلين قتلا في الحادث وتراوحت أعمار الآخرين ما بين 26 إلى 76 عاما.

والطريق السريع الممتد على ساحل المحيط الهادي أكثر ازدحاما من المعتاد في نهاية العام إذ يتدفق السائحون على السواحل لقضاء العطلات.

سبأ
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