عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل 10 أشخاص في حادث مروري بالمكسيك مكسيكو سيتي - سبأ:



لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب اثنان آخران السبت في حادث مروري على طريق بالساحل الجنوبي الغربي للمكسيك بالقرب من منتجع أكابولكو السياحي.



وقال المركز الإعلامي للحماية المدنية إن الحادث وقع عندما اصطدمت سيارتان بدراجة بخارية على الطريق السريع بين أكابولكو ومدينة زيهواتانيجو الساحلية في ولاية جيريرو.



وقالت وكالة الحماية المدنية في جيريرو إن طفلين قتلا في الحادث وتراوحت أعمار الآخرين ما بين 26 إلى 76 عاما.



والطريق السريع الممتد على ساحل المحيط الهادي أكثر ازدحاما من المعتاد في نهاية العام إذ يتدفق السائحون على السواحل لقضاء العطلات.

سبأ [31/ديسمبر/2017]سبأ