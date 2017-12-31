عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ماي تعتبر ان بريطانيا ستواصل تحقيق التقدّم في 2018 لندن - سبأ:

اعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الاحد، ان العام الجديد 2018 سيكون عام "الثقة المتجددة والفخر" بالنسبة لبريطانيا التي تواجه تحدي الخروج من الاتحاد الاوروبي.



وقالت ماي في رسالتها لمناسبة العام الجديد "إن 2017 كان عام التقدّم بالنسبة لبريطانيا على مستوى المرحلة الاولى من مفاوضات بريكست" ،مضيفة قولها أن "2018 يجب ان يكون عاما نواصل فيه احراز تقدم جيد نحو اقتصاد مناسب للمستقبل ومجتمع قوي واكثر انصافا للجميع".



وتابعت "وأيًا تكن التحديات التي قد نواجهها، انا اعلم اننا سنتمكن من التغلب عليها".



غير ان غرف التجارة البريطانية التي تمثل الاف الشركات في كل انحاء البلاد حذرت من ان التجار يفقدون صبرهم بانتظار توضيح ما سيحدث بمجرد مغادرة بريطانيا الاتحاد الاوروبي.



واردفت ماي "ان نجاح بريكست امر بالغ الاهمية، لكنه لن يكون الحد الاقصى لطموحاتنا"، موضحة انها تريد "نهجا متوازنا" للانفاق العام.. لافته من جهة ثانية الى سعيها للقضاء على كل التعصب والتمييز في مجتمعنا".



على الصعيد الدولي، قالت ماي ان بريطانيا ستعمل على معالجة ملفات التطرف وتغير المناخ والنفايات البلاستيكية في المحيطات.

سبأ [31/ديسمبر/2017]سبأ