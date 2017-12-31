عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف شرق مدينة رفح غزة - سبأ:

قصفت طائرة حربية إسرائيلية، فجر اليوم الأحد، هدفاً قرب مطار غزة الدولي المدمر شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.



وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن طائرة حربية إسرائيلية من نوع "إف16" قصفت بصاروخين هدفاً قرب مطار غزة الدولي المدمر، شرق مدينة رفح، ما أدى إلى تدميره وإحداث خراب في المكان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين القاطنين بالقرب من المكان المستهدف.



وأشارت المصادر إلى أن طائرات الاحتلال الحربية تجوب أجواء قطاع غزة بين الفينة والأخرى وعلى ارتفاعات منخفضة، فيما طائرات الاستطلاع لم تغادر أجواء القطاع.

سبأ [31/ديسمبر/2017]سبأ