عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الزعيم القطالوني السابق يدعو إسبانيا لقبول نتيجة الانتخابات مدريد - سبأ:

دعا الزعيم القطالوني السابق كارلس بودجمون رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي السبت إلى قبول نتائج انتخابات 21 ديسمبر التي أعطت أغلبية ضئيلة للأحزاب المؤيدة لانفصال الإقليم عن إسبانيا.



وقال بودجمون الذي كان يتحدث من بروكسل حيث يعيش في منفى اختياري ”تحدثت صناديق الاقتراع وتحدثت الديمقراطية وعبر الجميع عن أنفسهم. ما الذي ينتظره راخوي من أجل قبول النتائج؟“



وقال في كلمة نقلها التلفزيون إن قطالونيا أظهرت أنها فازت بحق أن تصبح جمهورية وطلب من راخوي البدء في التفاوض مع قادة الاستقلال.



يذكر أنه لم تفلح الانتخابات في حل أكبر أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ عقود إذ حصلت الأحزاب المؤيدة للاستقلال على 70 مقعدا من أصل 135 مقعدا في برلمان قطالونيا.

سبأ [31/ديسمبر/2017]سبأ