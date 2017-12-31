محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أكثر من 37 شهيداً وجريحاً إثر 40 غارة لطيران العدوان بعدة محافظات صنعاء - سبأ:

كثف طيران العدوان السعودي الأمريكي غاراته على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية ، حيث شن 40 غارة أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 37 مواطناً بينهم نساء وأطفال .



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ستة أطفال وثلاث نساء استشهدوا وأصيب مواطنان إثر 15 غارة على مزرعة المواطن محمد يحيى دنبغ بمنطقة الدنين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة .



وأشار المصدر إلى استشهاد وإصابة أكثر من 20 مواطناً جراء أربع غارات استهدفت ثلاث سيارات بالقرب من أحد المطاعم عند مدخل مديرية الجراحي ، كما استشهد أربعة مواطنين في غارة على سيارة نوع تاكسي بمدخل مدينة الجراحي .



وأكد المصدر استشهاد أربعة مواطنين في غارة استهدفت الخط العام بمنطقة غولة عجيب في محافظة عمران .



وحسب المصدر شن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقتي القد والأزهور بمديرية رازح الحدودية و غارة على منطقة آل صبحان بمديرية باقم ، كما شن غارتين على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر في محافظة صعدة .



ولفت المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارتين على منطقة النهدين بالعاصمة صنعاء ، و ثلاث غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب ، استهدفت غارتين منها منازل المواطنين في آل الزايدي .



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن خمس غارات على منطقة المزرق بمديرية حرض في محافظة حجة ، و ثلاث غارات على مديرية المصلوب بمحافظة الجوف .

سبأ [31/ديسمبر/2017]سبأ