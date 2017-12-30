المؤشر نيكي يبدأ تعاملات طوكيو دون تغيير عن الإقفال السابق بدأ المؤشر نيكي القياسي تعاملات بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس دون تغيير عن مستوى الإقفال السابق.