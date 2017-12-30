محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل منح مديرة العون المباشر في اليمن معالي العسعوسي وسام المرأة المسؤولة مجتمعياً







منح مركز المرأة للمسؤولية المجتمعية عضو الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ومقره تونس، مديرة مكتب جمعية العون المباشر في اليمن معالي العسعوسي وسام المرأة القيادية المسؤولة مجتمعياً .



وتسلمت الناشطة الإنسانية معالي العسعوسي الوسام في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المرأة والمسؤولية المجتمعية الثالث في الدول العربية الذي نظمه مركز المرأة للمسئولية المجتمعية بالتعاون مع مركز ماكسيمايز للتدريب بدولة قطر .



سلّط المؤتمر في دورته الثالثة التي استضافتها الدوحة يومي 28 و 29 ديسمبر 2017م ؛ الضوء على موضوع «المرأة العربية المسؤولة.. أدوات للتمكين المهني بمعايير عالمية» بحضور شخصيات نسائية رفيعة المستوى من عدة دول عربية .



وقدمت العسعوسي في جلسات المؤتمر ورقة عمل بعنوان " المرأة العربية في المنظمات الدولية.. وأدوات تعزيز تأثيرها المهني " .



وشهدت الجلسات استعراض العديد من أوراق العمل وإقامة مجموعة من الفعاليات المصاحبة المتعلقة بأفضل الممارسات في مجالات التمكين المهني للمرأة بالإضافة إلى تدشين البرنامج التدريبي الدولي (المرأة المسؤولة مجتمعياً... من التمكين المهني إلى القيادة).



وتم تكريم الفائزات بوسام المرأة القيادية المسؤولة مجتمعياً لهذه الدورة وهن الناشطة المتخصصة في العمل الإنساني معالي العسعوسي والدكتورة أمل البكري البيلي وزيرة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم ـ جمهورية السودان، وفاطمة الزهراء زرواطي وزيرة البيئة والطاقات المتجددة بالجمهورية الجزائرية، وعائشة السيابية رئيس الهيئة العامة للصناعات الحرفية بسلطنة عمان وفوزية الخاطر وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية في وزارة التعليم والتعليم العالي بدولة قطر .



واعتبرت معالي العسعوسي منحها وسام المرأة القيادية المسؤولة مجتمعياً حافزاً لاستمرار العطاء في خدمة الإنسانية.. معبرة عن اعتزازها بهذا الوسام الذي يعد تكريماً لكل أفراد فريق العمل معها وكل من ساهم في إنجاح المشاريع الإنسانية من مختلف دول العالم عامة ودولة الكويت خاصة.



وأشادت بأنشطة مركز المرأة و الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية في سبيل نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة وتعزيز الممارسات المتعلقة بهما في المنطقة العربية.



يُشار إلى أن الناشطة في مجال العمل الإنساني ومديرة مكتب جمعية العون المباشر في اليمن معالي العسعوسي نالت خلال العام 2017م جائزة صناع الأمل في الوطن العربي وجائزة " تكريم " للمرأة العربية الرائدة نظير أعمالها الإنسانية في اليمن التي بدأتها منذ عشر سنوات .

سبأ [30/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ