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وزارة حقوق الإنسان تدين استمرار العدوان في استهداف المدنيين
[30/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:



أدانت وزارة حقوق الإنسان استمرار العدوان السعودي الأمريكي في استهداف المدنيين والتي كان آخرها اليوم بمديريتي الخوخة والجراحي بمحافظة الحديدة .

واستنكرت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه استهداف طيران العدوان مزرعة شرق منطقة قطابة بمديرية الخوخة ما أدى إلى مقتل عشر نساء ، وكذا استهداف ثلاث سيارات بالقرب من أحد المطاعم عند مدخل مديرية الجراحي ، ما أدى إلى مقتل أكثر من 20 مواطنا في حصيلة أولية.

واعتبر البيان استمرار العدوان في ارتكاب هذه الجرائم بمثابة تأكيده على عبثية الحرب التي يشنها على اليمن منذ ما يقارب الثلاثة أعوام، والتي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين.

سبأ
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