[30/ديسمبر/2017] جيزان - سبأ:
قنصت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم أربعة جنود سعوديين، فيما دكت عدد من تجمعات ومواقع العدو السعودي بنجران وجيزان وعسير .
واوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن وحدات القناصة قنصت جندي سعودي في قايم زبيد، وجنديين في رقابة سهوة في الربوعة بعسير ، بالإضافة إلى قنص جندي آخر في موقع الهجلة بنجران .
وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات الجنود السعوديين في موقع المخروق الكبير وخلف مثلث العشة وفي منفذ الخضراء بنجران محققة إصابات مباشرة .
وذكر المصد أن قصفا مدفعيا ايضاً استهدف تجمعات لجنود العدو السعودي ومرتزقته في قرية قوى بجيزان، مكبداً العدو خسائر فادحة .
سبأ