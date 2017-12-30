محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قنص أربعة جنود سعوديين ودك تجمعات العدو بجيزان ونجران وعسير





قنصت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم أربعة جنود سعوديين، فيما دكت عدد من تجمعات ومواقع العدو السعودي بنجران وجيزان وعسير .



واوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن وحدات القناصة قنصت جندي سعودي في قايم زبيد، وجنديين في رقابة سهوة في الربوعة بعسير ، بالإضافة إلى قنص جندي آخر في موقع الهجلة بنجران .



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات الجنود السعوديين في موقع المخروق الكبير وخلف مثلث العشة وفي منفذ الخضراء بنجران محققة إصابات مباشرة .



وذكر المصد أن قصفا مدفعيا ايضاً استهدف تجمعات لجنود العدو السعودي ومرتزقته في قرية قوى بجيزان، مكبداً العدو خسائر فادحة .

سبأ [30/ديسمبر/2017] جيزان - سبأ:سبأ