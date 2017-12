Two hostile airstrikes hit the capital Sana’a [30/ديسمبر/2017]



SANA’A, Dec. 30 (Saba) – The US-Saudi aggression warplanes waged on Saturday two raids on the capital Sana’a, a local official told Saba.



The aggressive airstrikes hit al-Nahdein area in al-Saba'een district.



BA



Saba