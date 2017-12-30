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تشييع جثامين الشهداء العميد ياسر فيصل الأحمر ورفاقه
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تشييع جثامين الشهداء العميد ياسر فيصل الأحمر ورفاقه
[30/ديسمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
شيع بصنعاء اليوم جثامين شهداء الوطن والقوات المسلحة العميد ياسر فيصل الأحمر قائد اللواء 135 مشاة والشهيد الجندي دارس عبدالله أبو داوود والشهيد الجندي بسام حسين الشتوي والشهيد الجندي عزران أحمد أبو داوود والشهيد الجندي محمد أحمد صغير العسكري والشهيد الجندي مشير محمد المنتصر والذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم الوطني في مواجهة الغزاة والمعتدين والمرتزقة بجبهة الساحل الغربي.

وخلال التشييع الذي شارك فيه رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي ووزير الدولة نبيه أبو نشطان ورئيس هيئة العمليات اللواء الركن محمد المقداد وقائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن محمد يحيى الحاوري .. أشاد المشيعون بمناقب الشهيد ياسر الأحمر وعطاءآته وإسهاماته وما اجترحه مع زملائه من بطولات في ميادين العزة والكرامة .

وأشاروا إلى أن الشهيد الأحمر كان قائد عسكري إجترح مع زملائه ورفاق دربه أروع البطولات في الفداء والاستبسال دفاعا عن الوطن والانتصار للإرادة الوطنية والشعبية ومواجهة العدوان والمعتدين.

وأكد المشيعون أن جرائم العدوان بحق الشعب اليمني لن تسقط ولن تذهب هدرا وأن الجميع على أتم الجاهزية لتقديم التضحيات ورفد الجبهات والمضي قدما في معركة الصمود والمواجهة مع العدوان ومرتزقته حتى تحقيق النصر.

جرت مراسيم التشييع الذي شارك فيه مدراء الدوائر والقيادات العسكرية والأمنية والشخصيات السياسية والاجتماعية وزملاء وأقارب الشهداء وجمع غفير من المواطنين، للشهداء الأبرار بعد الصلاة عليهم في جامع الشعب ووريت جثامينهم الثرى بمقبرة الشهداء بأمانة العاصمة.

تغمد الله الشهداء بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته وألهم أهلهم وذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان .

"إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

سبأ
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