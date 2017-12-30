محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الاتصالات يطلع على سير العمل بالإدارة العامة للإنشاءات صنعاء-سبأ:

اطلع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير اليوم، على سير العمل بالإدارة العامة للإنشاءات التابعة للمؤسسة العامة للاتصالات.



وتفقد الوزير النمير الورش التابعة للإنشاءات المتخصصة في صيانة النقل والحفارات والخراطة ومعامل تصنيع الأبواب والنوافذ الخشبية والأثاث والديكور والألمنيوم وتجهيز المكاتب الخشبية وتلبيس كراسي السيارات.



واستمع من مدير عام الإنشاءات صالح الصبري إلى شرح عن أعمال الورش والمعامل التابعة للإدارة العامة للإنشاءات في المؤسسة العامة للاتصالات ومستوى الجودة التي تقدمها هذه المعامل والورش والكادر الفني والوظيفي والإداري والمالي التابع لها.



وأكد الوزير النمير أهمية تفعيل العمل في هذه الورش والمعامل لتقديم خدمات أفضل لقطاع الاتصالات وكذا العقود الاستثمارية بما يسهم في تنمية إيرادات المؤسسة وبما يتناسب مع قدرات كادرها الفني والوظيفي.



ولفت إلى أن الإنشاءات تعد الركزية الأساسية للبنية التحتية لقطاع الاتصالات، وهو ما يستدعي الاهتمام بكوادرها وتأهيلهم وتدريبهم لتطوير مهارات العمل والإنتاج.



وأشار وزير الاتصالات إلى الظروف التي يمر بها اليمن جراء استمرار العدوان والحصار الجائر، وهو ما يتطلب تأهيل الكوادر لإعادة الأعمار وخاصة وأن النصر قادم .. معربا عن أمله في أن يكون العام الجديد 2018 عام التجدد والإعمار.

سبأ [30/ديسمبر/2017]سبأ