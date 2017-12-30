عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السلطات المصرية : منفذ الهجوم على كنيسة حلوان ما زال على قيد الحياة القاهرة – سبأ :

أعلنت السلطات المصرية اليوم السبت أن منفذ الهجوم على كنيسة مارمينا في حلوان جنوب القاهرة ما زال على قيد الحياة، وقد خرج من غرفة العمليات عقب إجراء عملية جراحية له لعلاج إصابات غير خطيرة لحقت به.



ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية اليوم عن مصدر أمني مصري قوله إن "الإرهابي مصاب بطلقات نارية بالقدم وكدمات متفرقة بالجسد".



وكان تنظيم (داعش) قد تبنى مساء امس الجمعة الهجوم المسلح على كنيسة مارمينا في ضاحية حلوان جنوب القاهرة صباحاً وأسفر عن مقتل 9 أشخاص.



وقتل منذ ديسمبر /كانون الأول الماضي، أكثر من 100 شخص في هجمالت استهدفت ثلاث كنائس وحافلة تقل أقباطاً في عدد من مدن البلاد.

سبأ [30/ديسمبر/2017]سبأ