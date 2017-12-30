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آخر تحديث: السبت، 30 - ديسمبر - 2017 الساعة 04:56:22م
الرئيس الصماد يلتقي وزير الإدارة المحلية وأمين العاصمة
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء اليوم وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي وأمين العاصمة حمود محمد عباد .
كوريا الشمالية تؤكد عزمها مواصلة زيادة قوتها النووية
أكدت كوريا الشمالية اليوم السبت عزمها مواصلة زيادة قوتها النووية .. رافضة العقوبات والإجراءات الأمريكية الأحادية لوقف برنامجها النووي والصاروخي.
المؤشر نيكي يبدأ تعاملات طوكيو دون تغيير عن الإقفال السابق
بدأ المؤشر نيكي القياسي تعاملات بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس دون تغيير عن مستوى الإقفال السابق.
الدوري الإنجليزي الممتاز..هدف سترلينج يكفي السيتي للفوز على نيوكاسل
حقق المتصدر مانشستر سيتي فوزه الثامن عشر على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف مساء امس، في الجولة العشرين من عمر المسابقة.
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  عربي ودولي
السلطات المصرية : منفذ الهجوم على كنيسة حلوان ما زال على قيد الحياة
[30/ديسمبر/2017]
القاهرة – سبأ :
أعلنت السلطات المصرية اليوم السبت أن منفذ الهجوم على كنيسة مارمينا في حلوان جنوب القاهرة ما زال على قيد الحياة، وقد خرج من غرفة العمليات عقب إجراء عملية جراحية له لعلاج إصابات غير خطيرة لحقت به.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية اليوم عن مصدر أمني مصري قوله إن "الإرهابي مصاب بطلقات نارية بالقدم وكدمات متفرقة بالجسد".

وكان تنظيم (داعش) قد تبنى مساء امس الجمعة الهجوم المسلح على كنيسة مارمينا في ضاحية حلوان جنوب القاهرة صباحاً وأسفر عن مقتل 9 أشخاص.

وقتل منذ ديسمبر /كانون الأول الماضي، أكثر من 100 شخص في هجمالت استهدفت ثلاث كنائس وحافلة تقل أقباطاً في عدد من مدن البلاد.

سبأ
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