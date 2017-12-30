استقالة رئيس حكومة مالي قبل أيام من اجتماع وزراء الدفاع لمجموعة دول الساحل في باريس باماكو - سبأ:

قدم رئيس الوزراء المالي عبد الله إدريس مايغا الجمعة استقالته واستقالة أعضاء حكومته إلى الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.





وقالت رئاسة مالي في بيان الجمعة إن كيتا "قبل" الاستقالة، وإنه "سيتم تعيين رئيس وزراء (جديد) قريبا مع تشكيل حكومة جديدة" من دون تحديد موعد لذلك. ولم تصدر أي معلومات رسمية تشرح أسباب هذه الاستقالة، مع العلم أن البلاد ستشهد في يوليو 2018 انتخابات رئاسية.



وعبد الله إدريس مايغا، الذي تولى منصبه في أبريل 2017، هو رابع رئيس للوزراء في ولاية كيتا بعد عمر تتام لي وموسى مارا وموديبو كيتا. وهو نائب رئيس الحزب الحاكم "التجمع من أجل مالي"، ويتحدر من غاو كبرى مدن شمال البلاد. وكان مدير حملة كيتا في انتخابات 2013 الرئاسية.وقد انتخب إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس 2013 لخمسة أعوام.



إلى ذلك، أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي في تغريدة الجمعة أنها ستجمع نظراءها في مجموعة دول الساحل - من بينها مالي - التي شكلت قوة لمكافحة الإرهاب وفي الدول المانحة في 15 يناير لإحراز تقدم في تشكيل هذه القوة.



وتضم هذه القوة التي تضم جنودا من مالي وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا. وقد أجرت عملية "استطلاعية" أولى في نوفمبر، لكنها بحاجة إلى تعزيز ليصل عديدها إلى خمسة آلاف عنصر بحلول ربيع 2018..كما ستعقد ايضا قمة في 23 فبراير في بروكسل لزيادة عدد المانحين.

سبأ [30/ديسمبر/2017]سبأ