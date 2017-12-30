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الجيش واللجان يحققون انتصارات في مختلف الجبهات
[30/ديسمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 حقق أبطال الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية انتصارات عديدة في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن من العدوان السعودي الأمريكي.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن القوة الصاروخية للجيش و اللجان الشعبية أطلقت صلية صواريخ كاتيوشا على تجمع الجنود السعوديين في معسكر الحاجر في عسير ،وتم قنص جندي سعودي في مجازة .

فيما استهدفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في معسكر الحداد وقصفت مواقع المرتزقة شرق جبل سبحطل .

وأشار المصدر إلى قنص جندي سعودي في العبادية بجيزان وجندي أخر تم قنصه في موقع مستحدث شرق جحفان ،وتم استهداف تجمعات للجنود السعوديين بقصف مدفعي جنوب قرية الخل والمعنق وقايم زبيد .

كما قصفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في موقعي القرن والكرس وغرب قرية حامضة ،ونفذ الجيش واللجان عملية إغارة على مواقع الجيش السعودي ومرتزقته في قرية الخل وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

في نجران استهدف قصف مدفعي للجيش و اللجان تجمعات للجنود السعوديين في رقابة السديس وقبالة منفذ الخضراء .

وذكر المصدر أن عددا من المرتزقة لقوا مصرعهم وتدمير آليات عسكرية في عملية هجومية للجيش و اللجان استهدفت مواقعهم في تبة فجر شمال معسكر خالد بمديرية موزع في تعز .

وحسب المصدر قتل وجرع عدد من المرتزقة في عملية نوعية للجيش واللجان على مواقعهم في الغرفة والتبة البيضاء بمديرية المصلوب في الجوف ،و صد أبطال الجيش واللجان محاولة تسلل للمرتزقة في وادي شواق ما أدى الى سقوط قتلى و جرحى في صفوفهم .

كما نفذ الجيش و اللجان عملية هجومية استهدفت المرتزقة في قرية العبيد بمديرية المتون أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم ، وتم تفجير آلية محملة بالمرتزقة في جبهة صفر الحنايا ومصرع وإصابة طاقمها بالمديرية نفسها .

فيما صد أبطال الجيش و اللجان محاولة زحف لمرتزقة العدوان على مديرية خب والشعف رافقها تمشيط مكثف من قبل طيران العدوان الذي شن 25 غارة.

وأكد المصدر إطلاق صاروخين نوع زلزال1 وزلزال2 على تجمعات المرتزقة في جبهتي يام وملح في نهم ،وتم كسر زحف للمرتزقة في السلطاء والبارك بمديرية نهم أسفر عن قتلى وجرحى في صفوفهم .

في الضالع لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في عملية نوعية للجيش واللجان على مواقعهم في قاع الحيافي بيعيس في مريس ،وتم إعطاب آلية تابعة لهمل ومصرع من على متنها بالمديرية نفسها .

ووفقا للمصدر قتل وأصيب 19 مرتزقا بعمليات قنص في جبهات صرواح و نهم وجبهات أخرى .

سبأ
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