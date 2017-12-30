عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجيش السوري يتمكن من استعادة السيطرة على قرية أبو دالي بريف حماة حماة-دير الزور - سبأ:

أعلن الجيش السوري أنه تمكن من استعادة السيطرة على قرية أبو دالي بريف حماة الشمالي الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات مسلحي تنظيم جبهة النصرة فيها.



ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري سوري الجمعة قوله إن "وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة “واصلت عملياتها على تجمعات مسلحي تنظيم جبهة النصرة بريف حماة الشمالي الشرقي واستعادت خلالها السيطرة على قرية أبو دالي بعد القضاء على أعداد كبيرة من المسلحين وتدمير أسلحتهم”.



ولفت المصدر إلى أن عناصر الهندسة تقوم بتمشيط القرية لتفكيك الألغام والمفخخات التي زرعها المسلحون فيها لإعاقة تقدم وحدات الجيش ولإيقاع أكبر الأضرار في ممتلكات الأهالي ومنازلهم.



وبسطت وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية خلال اليومين الماضيين سيطرتها على قرية أم حارتين وعدد من القرى والتلال أهمها المشيرفة والطامة والمغارة والوارد والدجاج وتل المقطع.

سبأ [30/ديسمبر/2017]سبأ