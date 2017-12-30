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جورج ويا يواجه ضغوطا لتحقيق إنجازات بعد فوزه بالرئاسة في ليبيريا
[30/ديسمبر/2017]
مونروفيا - سبأ:
يواجه نجم الكرة السابق جورج ويا ضغوطا بعد أن فاز بأغلبية كبيرة من الأصوات برئاسة ليبيريا إذ يتوقع أنصاره تحقيق انجازات ملموسة على الرغم من الاقتصاد المتداعي وتلاشي الدعم من جانب المانحين.

وهنأ البيت الأبيض الجمعة ليبيريا بالانتخابات الرئاسية ووصف أول انتقال ديمقراطي للسلطة فيها منذ أكثر من 70 عاما بأنه ”نقطة تحول كبرى“.

وقال البيت الأبيض في بيان في إشارة لفوز ويا ”هذا أول انتقال سلمي للسلطة في ليبيريا من رئيس منتخب لآخر منذ عقود ويمثل نقطة تحول كبري للديمقراطية في ليبيريا“.

واستقبل المئات من المؤيدين المتحمسين ويا لدى وصوله إلى مقر الحزب الجمعة فقد انتظر الكثيرون منهم أكثر من عقد منذ محاولته الفاشلة السابقة للفوز بالرئاسة في 2005 ليروا الرجل الذي يعتقدون أنه يعبر عنهم يتقلد السلطة.

وفي خطاب وداع في مجلس الشيوخ الجمعة الذي خدم فيه منذ عام 2015 شدد ويا على الوحدة لكنه ابتعد عن ذكر سياسات محددة كما فعل خلال حملته الانتخابية.

وقال ويا ”نحن جميعنا زملاء... نحن ليبيريون. حان الوقت كي نعمل معا لدفع البلاد إلى الأمام“.

ونشأ ويا في منطقة كلارا تاون العشوائية في مونروفيا وشق طريقه ليصبح اللاعب الأفريقي الوحيد الذي يفوز بلقب أفضل لاعب في العالم خلال العام وكان ذلك عام 1995. ولعب لأندية ميلانو الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي.

وساعدته قصة كفاحه وصعوده من القاع إلى القمة في كسب تأييد الناخبين والاستفادة من السخط الشعبي من حكم ايلين جونسون سيرليف الذي دام 12 عاما.

وكانت جونسون سيرليف، التي حازت على جائزة نوبل للسلام في عام 2011 والتي سيخلفها ويا، قد انتقلت بالبلاد من مرحلة الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1989 إلى عام 2003 لكنها واجهت انتقادات لفشلها في القضاء على فضائح الفساد والفقر المستشري.



وتعهد ويا (51 عاما) بتشكيل حكومة تشمل الجميع في بلد لا يزال يعاني من الانقسامات على أساس العرق والطبقة والانتماء السياسي لكن معارضين له انتقدوا افتقاره للخبرة السياسية.

وأظهرت نتائج فرز الأصوات النهائية الجمعة أن ويا فاز بنسبة 61.5 بالمئة.. فيما اعترف نائب الرئيسة جوزيف بواكاي بهزيمته أمام ويا الجمعة.

سبأ
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