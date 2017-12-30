محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس الصماد يلتقي وزير الإدارة المحلية وأمين العاصمة صنعاء - سبأ:

التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء اليوم وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي وأمين العاصمة حمود محمد عباد .



جرى خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا بأمانة العاصمة وفي مقدمتها إعادة ترتيب وضع الأمانة من خلال تنظيم الأسواق الشعبية وإزالة البسطات من الأرصفة وإعادة الباعة المتجولين إلى الأسواق المخصصة لهم بهدف تخفيف حركة السير وتوفير الحق لعامة الناس في الاستفادة من الطريق والرصيف .



واستعرض اللقاء ما تسببه البسطات والباعة المتجولين من إعاقة لعملية النظافة المستمرة والحركة المرورية في الشوارع بالإضافة إلى تراكم المخلفات والذي يتسبب في مظهر غير لائق وحضاري للعاصمة صنعاء .



وفي اللقاء أكد الرئيس الصماد أهمية تضافر جهود الجميع لإزالة الأسواق العشوائية والتعاون على تنظيم البساطين بشكل سليم يتيح لهم مزاولة أعمالهم بكل حرية وأمان وبما يجنب حدوث المخالفات والاختناقات في الشوارع العامة.



وشدد على ضرورة اضطلاع قيادة أمانة العاصمة بواجبها ودورها في تنظيم حملات نظافة للشوارع والأحياء وخاصة رفع المخلفات المتراكمة في الحي السياسي جراء الأحداث الأخيرة وعدد من الأحياء والحارات بالتعاون مع وزارة الداخلية.



كما أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى أهمية متابعة تحصيل الإيرادات في مختلف الجوانب وأبرزها الإيرادات الزكوية والضريبية والعمل على إعداد آلية لتنمية الإيرادات خلال عام 2018 وبما يضمن تحصيلها في وقت قياسي يعكس مستوى الأداء وتوفير الخدمات العامة للمواطنين.



ولفت إلى ضرورة العمل على خلق علاقة بين السلطة المحلية بأمانة العاصمة والمنظمات الداعمة ، وتعزيز الشراكة بين المنظمات والمجالس المحلية بما يكفل الاستفادة من خطط تلك المنظمات وبرامجها في مختلف الجوانب التنموية وخاصة المشاريع الخدمية التي يستفيد منها آلاف المواطنين لتحسين ظروفهم المعيشية .



فيما ثمن وزير الإدارة المحلية اهتمام رئيس المجلس السياسي الأعلى ودعمه المستمر للسلطات المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات .



وأكد أن هذا الاهتمام سينعكس أثره بشكل إيجابي على أداء السلطات المحلية وجهودها في سبيل استقرار الأوضاع وتوفير الخدمات العامة للمجتمع.



بدوره أشار أمين العاصمة إلى أن السلطة المحلية بالأمانة تعمل حاليا على تعزيز أداء المحليات في المديريات والأجهزة التنفيذية بالإضافة إلى السعي لتوفير مادة الديزل لإعادة ضخ المياه إلى المناطق والأحياء .



ولفت إلى أنه سيتم إعادة تأهيل وصيانة معدات صندوق النظافة بما يضمن استمرار الخدمات العامة لكافة المواطنين .. مستعرضا الصعوبات التي تواجه السلطة المحلية في ظل الظروف التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار.

سبأ [30/ديسمبر/2017]سبأ