محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية صنعاء ـ سبأ:

واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي غاراته الإجرامية على عدد من محافظات الجمهورية ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين وتدمير منازلهم وممتلكاتهم .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على منطقة تشدان بمديرية غمر في محافظة صعدة ما أدى إلى استشهاد رجلين وامرأة وطفلة وإصابة آخرين وتدمير منزلين .



وأكد المصدر استشهاد مواطنين اثنين بغارة استهدفت سيارتهما في منطقة بني صياح بمديرية رازح الحدودية ، كما أصيب مواطن في غارة استهدفت حفار مياه في منطقة آل عمار بمديرية الصفراء .



وشن الطيران في محافظة صعدة أيضاً ثلاث غارات على مديرية شدا و أربع غارات على مديرية باقم و ثلاث غارات على مديرية الظاهر ، كما شن تسع غارات على منطقة العطفين و غارة على منطقة الصوح بمديرية كتاف ، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية .



وأشار المصدر إلى تدمير عدد من المنازل جراء ست غارات لطيران العدوان استهدفت قرية آل الزايدي بمنطقة الشط في مديرية صرواح بمحافظة مأرب .



وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن غارة على جبل ام بي سي في جيزان و غارة على موقع الشرفة في نجران .

سبأ [30/ديسمبر/2017]سبأ