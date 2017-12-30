عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمريكا ترحب بإجلاء حالات طبية من الغوطة الشرقية في سوريا واشنطن - سبأ:



رحبت الولايات المتحدة الأمريكية الجمعة بعمليات الإجلاء الطبي لـ29 مريضا من الغوطة الشرقية، قرب دمشق.



وأشادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت في بيان بجهود عمال الإغاثة والكوادر الطبية لتقديم يد العون في ظل هذه الظروف الصعبة.



وقالت إن إجلاء وتقديم العلاج لـ29 حالة هو "خطوة في الاتجاه الصحيح" لكنها أعربت في الوقت ذاته عن قلقها من الوضع السيئ في الغوطة الشرقية واستمرار الحصار.



وقالت إن المئات في المناطق المحاصرة لا يزالون ينتظرون إجلاءهم، والكثيرون لقوا حتفهم خلال رحلة الانتظار.



الجدير بالذكر أنه خلال اليومين الماضيين انتهت عملية الإجلاء المذكورة، بعد اتفاق بين القوات الحكومية وفصائل معارضة تم بموجبه إجلاء العدد المشار إليه مقابل إفراج الفصائل عن عدد مماثل من العمال والسجناء كانوا محتجزين لديها، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

سبأ [30/ديسمبر/2017]سبأ