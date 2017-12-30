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آخر تحديث: السبت، 30 - ديسمبر - 2017 الساعة 01:04:36م
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  عربي ودولي
الصين تنفي تقارير عن بيع نفط لكوريا الشمالية بعد انتقادات من ترامب
[30/ديسمبر/2017]
بكين - سبأ:
نفت الصين الجمعة تقارير عن بيعها منتجات نفطية بشكل غير مشروع إلى كوريا الشمالية في انتهاك لعقوبات فرضتها الأمم المتحدة بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه مستاء من سماح الصين بوصول شحنات نفط إلى كوريا الشمالية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ في إفادة صحفية يومية إن الصين ”تطبق دائما قرارات مجلس الأمن التي تخص كوريا الشمالية بشكل كامل وتفي بالتزاماتها الدولية. لا نسمح قط للشركات والمواطنين الصينيين بخرق هذه القرارات“.

وأضافت ”إذا تأكد من خلال تحقيق شامل وجود انتهاكات لقرارات مجلس الأمن الدولي فإن الصين ستتعامل معها بجدية طبقا للقوانين والقواعد“.

وكان دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي قد ذكر أن الصين عرقلت الخميس مساعي أمريكية في الأمم المتحدة لإدراج ست سفن أجنبية في قائمة سوداء تعتقد واشنطن أنها ضالعة في تجارة غير مشروعة مع كوريا الشمالية.

وقال ترامب على تويتر الخميس إن الصين ”ضبطت متلبسة“ بالسماح بوصول النفط لكوريا الشمالية وإن ذلك يمنع التوصل إلى ”حل ودي“ للأزمة الناجمة عن تطوير بيونجيانج صواريخ مزودة برؤوس نووية يصل مداها للولايات المتحدة.

وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز ربط ترامب صراحة بين سياسة إدارته التجارية مع الصين بتعاونها في حل الأزمة مع كوريا الشمالية.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية في كوريا الجنوبية الجمعة إن السلطات ضبطت سفينة ترفع علم هونغ كونغ في أواخر نوفمبر الماضي يشتبه في نقلها وقودا إلى كوريا الشمالية في تحد للعقوبات الدولية.

سبأ
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