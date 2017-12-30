عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة امس دير البلح/غزة-سبأ:

استشهد شاب فلسطيني في العشرينات من عمره صباح اليوم السبت متأثراً بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات أمس الجمعة، شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.



وأفادت مصادر محلية فلسطينية نقلاً عن مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، باستشهاد الشاب جمال محمد مصلح (21 عاماً) من مخيم المغازي وسط القطاع جراء إصابته برصاصة في بطنه بمواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي قرب موقع "المدرسة" العسكري شرق البريج.



وكان 50 شاباً قد أصيبوا أمس الجمعة بالرصاص الحي، الذي أطلقه جنود الاحتلال على المشاركين في مسيرات على خطوط التماس شرق القطاع، 4 بينهم وصفت جروحهم بالخطيرة، فيما أصيب أكثر من 120 آخرين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.



صابة 50 مواطناً بالرصاص الحي و120 آخرين بالاختناق في مواجهات على حدود غزة



الى ذلك، ارتفعت حصيلة الإصابات بين صفوف المواطنين الفلسطينيين،الليلة الماضية، بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي على المتظاهرين خلال مواجهات اندلعت على خطوط التماس شرق قطاع غزة، إلى أكثر من 50 شاباً بالرصاص الحي وأكثر من 120آخرين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.



وأفادت مصادر محلية فلسطينية نقلاً عن المستشفيات والهلال الأحمر في غزة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في الأبراج العسكرية وبالدبابات على الشريط الحدودي، شرق مدينة غزة، وتحديداً في محيط موقع "ناحل عوز" العسكري، شرق المدينة أطلقت الرصاص الحي على المئات من المواطنين والشبان، الذين اقتربوا من السياج الفاصل الحدودي، ما أدى إلى إصابة 19شاباً على الأقل بالرصاص الحي أحدهم في رأسه وصفت جروحه بالخطيرة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء للعلاج وحالتهم وصفت بالمتوسطة، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جنود الاحتلال صوبهم.



كما أصيب 14 مواطناً بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال شرق منطقة الفراحين شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع، نقلوا على إثرها إلى مستشفى ناصر في المدينة لتلقي العلاج أحدهم أصيب برصاصة في بطنه وأخر في حوضه وحالتهما وصفت بالخطيرة الباقين بالمتوسطة، إضافة إلى إصابة آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، إضافةً إلى إصابة 6شبان بجراح بالرصاص الحي أحدهم في الصدر وحالته خطيرة، خلال مواجهات اندلعت قرب موقع "المدرسة" العسكري شرق مخيم البريج وسط القطاع، نقلوا على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع للعلاج.



وأصيب 11 شابا بالرصاص الحي بالمواجهات التي اندلعت شرق بلدة جباليا شمال القطاع، نقلوا إثرها إلى مستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة، لتلقي العلاج وحالة أحدهم وصفت بالخطيرة جراء إصابته برصاصة في بطنه فيما الآخرون وصفت جراحهم بالمتوسطة.



وتأتي المواجهات والتظاهرات الغاضبة للجمعة الرابعة على التوالي تنديداً بالقرارات الأمريكية المنحازة لدولة الاحتلال ضد القدس المحتلة وضد قضيتنا العادلة.

سبأ [30/ديسمبر/2017]سبأ