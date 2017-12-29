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آخر تحديث: الجمعة، 29 - ديسمبر - 2017 الساعة 11:32:24م
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القوة المدفعية تستهدف تجمعات للجيش السعودي بنجران وجيزان
[29/ديسمبر/2017] نجران - سبأ:
واصلت القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم قصف مواقع وتجمعات للجيش السعودي بنجران وجيزان.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قصفا مدفعيا استهدف تجمعات للجنود السعوديين في رقابة السديس وقبالة منفذ الخضراء بنجران.

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في موقعي القرن والكرس وغرب قرية حامضة، فيما تم قنص جندي سعودي في موقع مستحدث شرق جحفان بجيزان.

وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارة على موقع الشرفة بنجران وغارة على جبل أم بي سي بجيزان.
سبأ
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