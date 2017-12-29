الأجهزة الأمنية بالبيضاء تضبط عناصر تابعة لما يسمى تنظيم القاعدة [29/ديسمبر/2017] البيضاء - سبأ:

تمكنت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بمحافظة البيضاء اليوم من إلقاء القبض على ثلاثة عناصر إجرامية كانت تنفذ تفجيرات في الأسواق والطرق والسيارات بتوجيهات مما يسمى تنظيم القاعدة.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الأجهزة الأمنية عثرت على سبع عبوات ناسفة كانت بحوزة المدعو مجاهد صالح محمد الظفيري بعد تنفيذ عملية أمنية ناجحة.



وأشار المصدر إلى أن المدعو مجاهد اعترف أن والده صالح محمد الظفيري كان على أتصال بما يسمى تنظيم القاعدة قبل أن يلقى مصرعه وهو برفقة الشدادي في مأرب.



وقال المصدر" إن العلاقة بين مرتزقة العدوان والتنظيمات الإرهابية ليس غريبا بل هي علاقة ثابتة ".



وأهابت الأجهزة الأمنية بالمواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن العناصر الإجرامية للحفاظ على الأمن والاستقرار بالمحافظة وإفشال مخططات أعداء الوطن التي تستهدف المحافظة عبر أدواتهم الإجرامية.



وعبرت عن ثقتها بوعي المواطنين وقناعتهم الراسخة بضرورة مواجهة تلك العناصر وعدم القبول بعودتها للمحافظة لتعيث فيها فساد وفوضى.



كما حذرت الأجهزة الأمنية من التهاون مع تلك العناصر الإجرامية التي باعت نفسها للشيطان وامتهنت تفجير الأسواق وتفخيخ الطرق والسيارات خدمة لأعداء الوطن دون أي وازع ديني أو وطني.



كما أكدت الأجهزة الأمنية أنها لن تتهاون في ضبط كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار.



إلى ذلك تمكنت الأجهزة الأمنية من تفكيك سبع عبوات ناسفة كانت بعضها مجهزة للتفجير بواسطة هواتف خلوية.

سبأ