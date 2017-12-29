محافظ تعز يطلع على أضرار العدوان بسوق شهرة الشعبي [29/ديسمبر/2017] تعز - سبأ:

اطلع محافظ تعز عبده الجندي اليوم خلال زيارته سوق شهرة الشعبي في الحيمة بمديرية التعزيه على الأضرار التي لحقت به جراء استهدفه من قبل طيران العدوان مؤخرا.



حيث تفقد حجم الدمار والخسائر المادية والبشرية التي ألحقتها غارات طيران العدوان في السوق وراح ضحيتها أكثر من110شهيدا وجريحا بينهم نساء واطفال وشيوخ.



وعبر المحافظ عن إدانته لهذه المجزره المروعة وكل المجازر التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني.



وأكد أن تلك المجازر تعبر عن الإفلاس والإنحطاط الأخلاقي لدول العدوان وأنها لن تمر مرور الكرام .



وطالب المحافظ الجندي المجتمع الدولي والضمير الإنساني التدخل لإيقاف صلف وغطرسة العدوان الذي يستهدف الشعب اليمني أرضاً وانساناً .



ووجه المعنيين بسرعة متابعة الوضع الصحي لجرحى مجزرة الحيمة وتقديم الرعايه الطيبة لهم .. متمنيا للشهداء الرحمة وللجرحى الشفاء العاجل.

سبأ