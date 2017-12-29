الدوري الإنجليزي الممتاز..هدف سترلينج يكفي السيتي للفوز على نيوكاسل حقق المتصدر مانشستر سيتي فوزه الثامن عشر على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف مساء امس، في الجولة العشرين من عمر المسابقة.