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محافظ تعز يتفقد سير الترميم بجامع معاذ بن جبل في الجند
[29/ديسمبر/2017] تعز - سبأ:
تفقد محافظ تعز عبده الجندي ومعه مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة محمد الظرافي اليوم، أعمال الترميم بجامع معاذ بن جبل بالجند المرحلة الأولى والتي تنفذ حاليا بتمويل مكتب الأوقاف بالمحافظة.
وخلال الزيارة أكد محافظ تعز أهمية التسريع بعملية الترميم وفقاً للنمط التاريخي والتراثي للجامع باعتباره منارة دينيه وتاريخية وعلمية.
وأشاد بجهود مكتب الأوقاف في الإهتمام بصيانة المساجد وتفعيل الخطاب الديني والإرشادي لمواجهة العدوان ومخططاته وتوحيد الجبهة الداخلية ونشر ثقافة المحبة والتسامح ونبذ ثقافة الحقد والكراهية والتطرف.
ووجه فرع هيئة الأآثار بسرعة استكمال أعمال الترميم لبقية الأجزاء من الجامع وفقا للمواصفات الأثرية للجامع.
سبأ