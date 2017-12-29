مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة بجيزان [29/ديسمبر/2017] جيزان - سبأ:

قتل وجرح عدد من الجنود السعوديين اليوم في عمليات متفرقة لوحدات من الجيش واللجان الشعبية بقطاع جيزان.



وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية إغارة على مواقع العدو السعودي ومرتزقته جنوب قرية الخل، ما أدى إلى مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة.



وأشار المصدر إلى أنه تم قنص جندي سعودي في موقع العبادية.



وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات الجنود السعوديين جنوب قرية الخل والمعنق وقايم زبيد، محققة إصابات مباشرة.

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