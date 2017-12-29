رئيسة تايوان تحذر من استخدام الصين للقوة العسكرية لإنهاء التوتر معها [29/ديسمبر/2017] تايوان – سبأ:

حذرت رئيسة تايوان تساي إينج وين اليوم الجمعة من استخدام الصين للقوة العسكرية كوسيلة لإنهاء التوتر بين تايوان والبر الرئيسي.



ونقلت وكالة انباء رويترز عن تساي قولها في تصريحات للصحفيين "إن طموحات الصين العسكرية باتت تتضح جلياً وإن القوة العسكرية يجب ألا تكون الوسيلة لإنهاء التوتر بين تايوان والبر الرئيسي".



واضافت ”لا تؤثر أنشطة الصين العسكرية على الوضع بمضيق تايوان فقط بل أيضاً على منطقة شرق آسيا بأكملها“.



وأكدت ان ”جميع دول المنطقة التي ترغب في تحقيق السلام والاستقرار تتفق... ولا يمكن للصين أن تتجاهل ذلك،على أن المشكلات عبر المضيق لا يمكن حلها إطلاقا باستخدام القوة العسكرية وإنما بالوسائل السلمية“.



واشارت رئيسة تايوان الى ميزانية البلاد للدفاع ستزيد بشكل مطرد ضمن ما اسمته "نطاق معقول“.



وكانت الصين قد حذرت تايوان من فكرة ”استخدام السلاح في رفض إعادة الوحدة“ وأبرزت وسائل إعلامها الرسمية صوراً لطائرات صينية تحلق قرب الجزيرة.

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