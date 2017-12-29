ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 29 - ديسمبر - 2017 الساعة 11:32:24م
الرئيس الصماد يزور الشيخ صادق الأحمر في الذكرى العاشرة لرحيل والده
قام الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بزيارة إلى الشيخ صادق الأحمر وشقيقه حمير الأحمر وذلك في الذكرى العاشرة لرحيل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر.
مسيرات في المناطق الفلسطينية ضد قرار ترامب وإصابة مواطنين برصاص الاحتلال
شهدت مختلف المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية مسيرات غضب اليوم في جمعة الغضب الرابعة منذ إعلان الرئيس الامريكي دونالد ترمب اعلان مدينة القدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني، فيما اعتدى جيش الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين ما اسفر عن اصابة عدد منهم.
المؤشر نيكي يبدأ تعاملات طوكيو دون تغيير عن الإقفال السابق
بدأ المؤشر نيكي القياسي تعاملات بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس دون تغيير عن مستوى الإقفال السابق.
الدوري الإنجليزي الممتاز..هدف سترلينج يكفي السيتي للفوز على نيوكاسل
حقق المتصدر مانشستر سيتي فوزه الثامن عشر على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف مساء امس، في الجولة العشرين من عمر المسابقة.
آخر الأخبار:
تدمير آلية عسكرية لمرتزقة العدوان ومصرع طاقمها بالجوف
القوة المدفعية تستهدف تجمعات للجيش السعودي بنجران وجيزان
10 غارات على كتاف وقصف صاروخي ومدفعي على رازح بصعدة
الأجهزة الأمنية بالبيضاء تضبط عناصر تابعة لما يسمى تنظيم القاعدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
رئيسة تايوان تحذر من استخدام الصين للقوة العسكرية لإنهاء التوتر معها
[29/ديسمبر/2017] تايوان – سبأ:
حذرت رئيسة تايوان تساي إينج وين اليوم الجمعة من استخدام الصين للقوة العسكرية كوسيلة لإنهاء التوتر بين تايوان والبر الرئيسي.

ونقلت وكالة انباء رويترز عن تساي قولها في تصريحات للصحفيين "إن طموحات الصين العسكرية باتت تتضح جلياً وإن القوة العسكرية يجب ألا تكون الوسيلة لإنهاء التوتر بين تايوان والبر الرئيسي".

واضافت ”لا تؤثر أنشطة الصين العسكرية على الوضع بمضيق تايوان فقط بل أيضاً على منطقة شرق آسيا بأكملها“.

وأكدت ان ”جميع دول المنطقة التي ترغب في تحقيق السلام والاستقرار تتفق... ولا يمكن للصين أن تتجاهل ذلك،على أن المشكلات عبر المضيق لا يمكن حلها إطلاقا باستخدام القوة العسكرية وإنما بالوسائل السلمية“.

واشارت رئيسة تايوان الى ميزانية البلاد للدفاع ستزيد بشكل مطرد ضمن ما اسمته "نطاق معقول“.

وكانت الصين قد حذرت تايوان من فكرة ”استخدام السلاح في رفض إعادة الوحدة“ وأبرزت وسائل إعلامها الرسمية صوراً لطائرات صينية تحلق قرب الجزيرة.
سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم لتنظيم (داعش) جنوب مدينة تكريت شمال العراق
موجة برد قارس غير مسبوقة تضرب كندا والولايات المتحدة
الاحتلال إسرائيل يقصف موقعين لحماس في غزة
مسيرات في المناطق الفلسطينية ضد قرار ترامب وإصابة مواطنين برصاص الاحتلال
روسيا تستعيد الاتصال بأول قمر أنغولي للاتصالات انقطع التواصل معه الأربعاء
مقتل 10 أشخاص في هجوم إستهدف كنيسة جنوب العاصمة المصرية القاهرة
مقتل 14 على الأقل في حريق بمدينة مومباي الهندية
مقتل أكثر من 40 مسلحا بعمليات أمنية في أفغانستان
روسيا : الإنتصار على الإرهابيين في سورية منع من تمددهم
الاحتلال الاسرائيلي يخطر بهدم منازل فلسطينيين بالقدس المحتلة

العدوان السعودي على اليمن
10 غارات على كتاف وقصف صاروخي ومدفعي على رازح بصعدة
[29/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف منازل المواطنين بمديرية صرواح
[29/ديسمبر/2017]
استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بغارات لطيران العدوان على صعدة
[29/ديسمبر/2017]
استشهاد أربعة مواطنين بغارة استهدفت منزلهم في غمر بصعدة 
[29/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن 56 غارة على ست محافظات
[29/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by