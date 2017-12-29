رئيس هيئة المستشفى الجمهوري بحجة: علاقة الهيئة بالمنظمات الدولية أثمرت بعدد من الإتفاقات [29/ديسمبر/2017] حجة - سبأ:

أكد رئيس هيئة المستشفى الجمهوري بحجة الدكتور محمد الصوملي أن لقائه بمسئولي اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأسبوع الماضي أثمر عن توقيع اتفاقية بين الجانبين تتضمن تزويد اللجنة للهيئة بمولد كهربائي بقدرة 500 كيلو فولت.



وأوضح الدكتور الصوملي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الهيئة تبذل جهود حثيثة لاستلام ثلاجة الموتى والتي سبق الإتفاق بشأنها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد توقيع إتفاقية خاصة بهذا الشهر الماضي .. مؤكدا أنه سيتم استلام الثلاجة خلال فبراير 2018.



وأشار إلى أن جهود الهيئة مع المنظمات المانحة أثمر أيضا عن توقيع إتفاقية مع منظمة الصحة العالمية لتمويل مشروع إنشاء مصنع أوكسجين بالهيئة.. مشيرا إلى أن هذا المشروع الحيوي سيتم البدء بتنفيذه مطلع يناير المقبل.



وذكر أن الهيئة حصلت أيضا على موافقة من منظمة الصحة العالمية بتكفلها نفقات صيانة الأضرار التي لحقت ببعض أقسام هيئة المستشفى جراء استهداف طيران العدوان للمنشآت المدنية والخدمية المجاورة لمبنى الهيئة.



ولفت الدكتور الصوملي إلى وصول مهندسي الطاقة المتجددة التابعين لمنظمة رعاية الأطفال لمبنى الهيئة لإجراء الدراسات الخاصة بإنشاء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية التي سيتم تخصيصها لبعض أقسام الهيئة بناء على اتفاق سابق بين إدارة الهيئة والمنظمة.



وأكد حرص الهيئة على إحداث نقله نوعية في خدماتها الصحية وخاصة في ظل ما يمر به الوطن من أوضاع صعبة جراء العدوان والحصار .. مثمنا دعم قيادة المحافظة لكل توجهات الهيئة وخططها الكفيلة بالإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية للهيئة.



وأشاد بعلاقات التعاون بين الهيئة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة رعاية الأطفال وإسهاماتها في دعم الهيئة بصورة خاصة والقطاع الصحي في المحافظة بشكل عام.

سبأ