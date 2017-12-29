محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء يعزي في وفاة مستشار رئاسة الوزراء طارق المصري





بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة مستشار رئاسة الوزراء طارق صلاح المصري، الذي وافاه الأجل اليوم بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة وطنه.



ونوه رئيس الوزراء في برقية العزاء بمآثر الفقيد المصري وما عرف عنه من تفان وإخلاص في أداء مهامه الوظيفية ومن نزاهة وحسن خلق سواء أثناء عمله في وزارة التخطيط أو في رئاسة الوزراء.



وأعرب الدكتور بن حبتور عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد بهذا المصاب .. سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وزملائه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون "

سبأ [29/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ