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آخر تحديث: الجمعة، 29 - ديسمبر - 2017 الساعة 11:32:24م
الرئيس الصماد يزور الشيخ صادق الأحمر في الذكرى العاشرة لرحيل والده
قام الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بزيارة إلى الشيخ صادق الأحمر وشقيقه حمير الأحمر وذلك في الذكرى العاشرة لرحيل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر.
مسيرات في المناطق الفلسطينية ضد قرار ترامب وإصابة مواطنين برصاص الاحتلال
شهدت مختلف المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية مسيرات غضب اليوم في جمعة الغضب الرابعة منذ إعلان الرئيس الامريكي دونالد ترمب اعلان مدينة القدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني، فيما اعتدى جيش الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين ما اسفر عن اصابة عدد منهم.
المؤشر نيكي يبدأ تعاملات طوكيو دون تغيير عن الإقفال السابق
بدأ المؤشر نيكي القياسي تعاملات بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس دون تغيير عن مستوى الإقفال السابق.
الدوري الإنجليزي الممتاز..هدف سترلينج يكفي السيتي للفوز على نيوكاسل
حقق المتصدر مانشستر سيتي فوزه الثامن عشر على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف مساء امس، في الجولة العشرين من عمر المسابقة.
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رئيس الوزراء يعزي في وفاة مستشار رئاسة الوزراء طارق المصري
[29/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:


بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة مستشار رئاسة الوزراء طارق صلاح المصري، الذي وافاه الأجل اليوم بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة وطنه.

ونوه رئيس الوزراء في برقية العزاء بمآثر الفقيد المصري وما عرف عنه من تفان وإخلاص في أداء مهامه الوظيفية ومن نزاهة وحسن خلق سواء أثناء عمله في وزارة التخطيط أو في رئاسة الوزراء.

وأعرب الدكتور بن حبتور عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد بهذا المصاب .. سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وزملائه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون "

سبأ
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