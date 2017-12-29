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مقتل 10 أشخاص في هجوم إستهدف كنيسة جنوب العاصمة المصرية القاهرة
[29/ديسمبر/2017] القاهرة – سبأ :


قتل 10 أشخاص اليوم الجمعة في هجوم استهدف كنيسة في مدينة حلوان جنوب العاصمة القاهرة.

ونقلت وسائل الاعلام المصرية عن مصادر امنية أن قوات الأمن تمكنت من القضاء على أحد مهاجمي كنيسة مارمينا وتلاحق إرهابياً آخر هرب بواسطة دراجة نارية، وتم إغلاق منافذ ومداخل المنطقة تمهيدا لإلقاء القبض عليه.

وأكدت المصادر تفكيك عناصر الأمن حزاماً ناسفاً كان بحوزة الإرهابي الذي تم القضاء عليه.

ونشر نشطاء صوراً ومقاطع فيديو من موقع الحادث، وهي تظهر جثة قيل إنها للمهاجم.

من جانبها قالت وزارة الصحة المصرية أن امرأتين مصابتين نقلتا إلى قسم الرعاية المركزة في مستشفى حلوان العام، بينما وصفت حالة الجرحى الـ3 الآخرين من بسيطة إلى متوسطة.

سبأ
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